Культура

Псковский архив раскрыл тайны скульптуры, найденной в Довмонтовом городе

Скульптурная голова мужчины была обнаружена во время археологических экспедиций на территории Довмонтова города в Пскове, подробнее об артефакте, найденном много лет назад, рассказали в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Государственный архив Псковской области

Артефакт был найден в рамках археологических исследований, проводимых экспедицией Эрмитажа под руководством известного археолога, доктора исторических наук и почетного гражданина Пскова Василия Белецкого.

Экспедиция работала на протяжении трех десятилетий, начиная с 1962 года. За это время археологи изучили около 10 тысяч квадратных метров территории, обнаружили остатки 17 древних построек из камня и собрали уникальную коллекцию фресок средневекового Пскова.

Одной из ключевых находок стала керамическая скульптура головы мужчины, которая, вероятно, служила украшением сосуда восемь столетий назад. Эта находка представляет собой редкий фрагмент древней художественной культуры.

Большая часть артефактов, добытых в ходе раскопок в Довмонтовом городе, ныне хранится в отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа.