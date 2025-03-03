Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Снять проклятие
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Разукрасили
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Как отправить ребенка в летний лагерь
Эхо несостоявшегося теракта
 
 
 
ещё Культура 03.03.2025 16:540 Выставка «Гармония диссонанса» в Пскове готовится открытию. ФОТО 04.03.2025 16:500 Псковский архив раскрыл тайны скульптуры, найденной в Довмонтовом городе 04.03.2025 16:370 Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы 04.03.2025 16:060 Цикл мероприятий к Международному женскому дню организует псковский музей 04.03.2025 15:020 «Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон. ВИДЕО 04.03.2025 13:510 Псковские археологи назвали свою главную задачу на 2025 и 2026 годы
 
 
 
Самое популярное 26.02.2025 09:005 У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат 25.02.2025 17:401 Женщину изрезали ножом в псковском спортивном клубе 27.02.2025 16:240 Интерактив: Вывод канализации на дорогу к аэропорту 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 26.02.2025 14:300 Женщина потеряла сознание на пешеходном переходе в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский архив раскрыл тайны скульптуры, найденной в Довмонтовом городе

04.03.2025 16:50|ПсковКомментариев: 0

Скульптурная голова мужчины была обнаружена во время археологических экспедиций на территории Довмонтова города в Пскове, подробнее об артефакте, найденном много лет назад, рассказали в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Государственный архив Псковской области

Артефакт был найден в рамках археологических исследований, проводимых экспедицией Эрмитажа под руководством известного археолога, доктора исторических наук и почетного гражданина Пскова Василия Белецкого.

Экспедиция работала на протяжении трех десятилетий, начиная с 1962 года. За это время археологи изучили около 10 тысяч квадратных метров территории, обнаружили остатки 17 древних построек из камня и собрали уникальную коллекцию фресок средневекового Пскова.

Одной из ключевых находок стала керамическая скульптура головы мужчины, которая, вероятно, служила украшением сосуда восемь столетий назад. Эта находка представляет собой редкий фрагмент древней художественной культуры.

Большая часть артефактов, добытых в ходе раскопок в Довмонтовом городе, ныне хранится в отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 115 человек
04.03.2025, 19:200 Конкурс научных работ по антиэкстримизму пройдет в псковском университете ФСИН 04.03.2025, 19:000 Выставка работ художницы Екатерины Васильевой откроется 6 марта в библиотеке Курбатова 04.03.2025, 18:300 Чем грозит смещение полюсов Земли, рассказали геофизики 04.03.2025, 18:220 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность
04.03.2025, 18:200 Ремонт дороги будет проводиться на улице Белинского в Пскове 04.03.2025, 18:150 Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове 04.03.2025, 18:110 Три рыбака провалились под лёд в Гдовском районе 04.03.2025, 18:060 Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет – Юрий Сорокин
04.03.2025, 18:020 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025. ВИДЕО 04.03.2025, 18:010 Ежегодный фестиваль в поддержку «Доброго рока» пройдет в Пскове 04.03.2025, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 марта 04.03.2025, 17:530 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове. ВИДЕО
04.03.2025, 17:520 Студенты псковских колледжей побывали на дне открытых дверей в филиале университета ФСИН  04.03.2025, 17:410 Жителям псковской деревни Долгорепицы предлагают бесплатно установить границы земельных участков 04.03.2025, 17:370 «Брокеры» и «менеджеры» положили в свой карман деньги доверчивых псковичей 04.03.2025, 17:270 Борис Елкин о планах на ремонт псковских дорог в 2025 году
04.03.2025, 17:190 В Госдуме предупредили ветеранов об угрозе мошенничества с выплатами 04.03.2025, 17:170 Без базара 04.03.2025, 17:100 Вера Авдохина стала победителем конкурса «Воспитатель года» в Великих Луках 04.03.2025, 17:060 Магнитная буря ожидается вечером 4 марта
04.03.2025, 17:010 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025 04.03.2025, 16:500 Псковский архив раскрыл тайны скульптуры, найденной в Довмонтовом городе 04.03.2025, 16:410 В комитете по культуре выразили соболезнования в связи с уходом Ирены Панченко 04.03.2025, 16:370 Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы
04.03.2025, 16:220 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить работу мигрантов в Псковской области? 04.03.2025, 16:200 «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова. ВИДЕО 04.03.2025, 16:100 Россельхознадзор провел проверку цветочной продукции к 8 марта в Псковской области 04.03.2025, 16:060 Цикл мероприятий к Международному женскому дню организует псковский музей
04.03.2025, 15:520 Красногородское ТСЖ обязали обновить обросшие мхом отмостки трех многоквартирных домов 04.03.2025, 15:440 В число призеров первенства России по джиу-джитсу вошли псковские спортсмены 04.03.2025, 15:410 Коллективы Луганской филармонии впервые проведут гастрольный тур в Псковской области 04.03.2025, 15:340 Мокрый снег и гололед ожидаются в Псковской области 5 марта
04.03.2025, 15:290 Мегафон: Интернет-мошенники подготовились к праздникам 04.03.2025, 15:250 «Передай другому»: петербургский молодежный проект побывал в Пскове 04.03.2025, 15:190 Средства оповещения в местах массового пребывания людей проверят 5 марта в Пскове и Великих Луках 04.03.2025, 15:110 Ресепшен обновили в порховской профсоюзной здравнице «Хилово»
04.03.2025, 15:020 «Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон. ВИДЕО 04.03.2025, 14:540 Филиал псковской турфирмы стал лауреатом премии «Лучшие из лучших РФ» 04.03.2025, 14:470 Неврологическое отделение псковской больницы планируют сдать в мае 04.03.2025, 14:330 Более 230 случаев зараженных цветов выявили в Псковской области с начала года
04.03.2025, 14:150 Оборудование на 8 млн рублей закупят в псковскую школу №13 в рамках ремонта 04.03.2025, 14:082 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 04.03.2025, 14:000 В Пскове 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта – опрос 04.03.2025, 13:510 Псковские археологи назвали свою главную задачу на 2025 и 2026 годы
04.03.2025, 13:450 В области в 2024 году произвели 1,7 тысячи тонн творога — Псковстат 04.03.2025, 13:330 Более 64 млн рублей выделено на капремонт детского сада «Колобок» в Пскове 04.03.2025, 13:230 Поселения людей в Выбутах появились задолго до княгини Ольги – Марина Кулакова 04.03.2025, 13:160 Mercedes съехал в кювет на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье
04.03.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 13:050 В Великолукском районе в пруду утонула 8-летняя девочка 04.03.2025, 12:560 Псковская общественная организация инвалидов проходит свидетелем по делу о мошенничестве 04.03.2025, 12:370 Главу Завьяловского района Алтая застрелили
04.03.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова 04.03.2025, 12:320 Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов 04.03.2025, 12:180 Псковское отделение Союза писателей РФ выражает соболезнования в связи с кончиной Ирены Панченко 04.03.2025, 12:102 Минцифры рассчитывает в 2025 году закрыть проблему кибермошенничества в России
04.03.2025, 12:090 Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа 04.03.2025, 12:081 Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» не был обеспечен в силу независящих от региона обстоятельств — губернатор 04.03.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Кулаковой 04.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 марта
04.03.2025, 11:550 Режим работы библиотеки имени Василёва в Пскове изменится в первую неделю марта 04.03.2025, 11:540 Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» 04.03.2025, 11:500 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 11:490 «Песенку мамонтенка» включат в псковских школах в марте вместо звонков
04.03.2025, 11:420 В псковской деревне Новая Гоголевка ввели в эксплуатацию вторую очередь газопровода 04.03.2025, 11:390 «Дневной дозор»: Нужно ли вернуть на экраны голливудское кино? 04.03.2025, 11:350 Появились фото с места пожара в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове 04.03.2025, 11:230 «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова
04.03.2025, 11:210 Псковичи могут присоединиться к беговой тренировке 4 марта 04.03.2025, 11:190 В рамках личного приема к сенаторам в Пскове обратились 28 человек 04.03.2025, 11:120 Умерла член правления псковского реготделения Союза писателей РФ Ирена Панченко 04.03.2025, 10:580 Великолукские активисты РВИО познакомились с выставкой «Униформа России с XVIII века до наших дней»
04.03.2025, 10:530 «Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон 04.03.2025, 10:480 За загрязнение ручья без названия в Пскове назначен штраф в размере 80 тысяч рублей 04.03.2025, 10:310 18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления 04.03.2025, 10:260 Гдович лишился снегохода и заплатит свыше 440 тысяч рублей за незаконную рыбалку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru