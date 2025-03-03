Общество

Наталья Исакова: Сотрудники очень творчески подходят к ведению соцсетей архива

За каждым роликом в социальных сетях псковского архива стоит большая исследовательская работа. Об этом директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За каждой из наших рубрик в социальных сетях стоит большая исследовательская работа, - рассказала Наталья Исакова. - Необходимо найти ту фотографию, тот факт, который был отражен в газете, который зацепит и который можно вот так вот представить. Перелопачивается огромное количество документов. Действительно, сотрудники очень творчески подходят. Ежегодно у нас появляются какие-то новые рубрики. Обычно собираемся небольшим творческим коллективом и обсуждаем, что хотелось бы представить».

Она отметила, что в 2025 году Государственный архив Псковской области планирует ввести новые рубрики, но их подробности пока не разглашаются.