Культура

Одного из собственников «Дома связи» в Пскове оштрафовали за неотремонтированные фасады

Один из собственников объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи» в Пскове оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране ОКН Псковской области.

Фото: комитет по охране ОКН Псковской области

Здание построено в 1960 году, расположено по адресу: Псков, улица Советская, 20.

Постановление в законную силу пока не вступило. Остальные собственники объекта культурного наследия привлечены к административной ответственности ранее.

Протоколы об административном правонарушении в отношении трех собственников и законного владельца объекта культурного наследия «Дом связи» составил комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области по результатам проведенной выездной проверки, в ходе которой были выявлены нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, заключающиеся в непринятии мер по ремонту фасадов.

Также комитет собственникам и законному владельцу объекта культурного наследия «Дом связи» выдал предписания, в соответствии с которыми им необходимо провести работы по ремонту кровли и фасадов здания в срок до сентября 2025 года.