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«Почту России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение работ по ремонту «Дома связи» в Пскове

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Происшествия

«Почту России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение работ по ремонту «Дома связи» в Пскове

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Савеловский районный суд города Москвы рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области в отношении акционерного общества «Почта России», являющегося законным владельцем объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи». Протокол составлен комитетом в связи с неисполнением обязанности по проведению работ по ремонту фасадов и кровли памятника. Судом принято решение о привлечении АО «Почта России» к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу 10 января 2025 года. «Дом связи» расположен по адресу: город Псков, улица Советская, дом 20.