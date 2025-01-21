«Почту России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение работ по ремонту «Дома связи» в Пскове

Савеловский районный суд города Москвы рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области в отношении акционерного общества «Почта России», являющегося законным владельцем объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи».
Протокол составлен комитетом в связи с неисполнением обязанности по проведению работ по ремонту фасадов и кровли памятника. Судом принято решение о привлечении АО «Почта России» к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей.
Решение суда вступило в законную силу 10 января 2025 года.
«Дом связи» расположен по адресу: город Псков, улица Советская, дом 20.