Псковский музей-заповедник занял четвертую позицию в медиарейтинге МИА «Россия сегодня»

Псковский музей-заповедник занял четвёртое место в медиарейтинге по результатам исследования «Музеи в публичном информационном пространстве 2024», обойдя крупнейшие столичные федеральные музеи.
Анализ был проведен в рамках проекта «Социальный навигатор» ведущей международной медиагруппы «Россия сегодня» (РИА Новости). Псковский музей-заповедник обошёл в рейтинге Государственный исторический музей, Музей-заповедник «Царское село», Государственный Русский музей, Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и другие крупнейшие музеи. Так высоко подняться в рейтинге удалось благодаря регулярному сотрудничеству со СМИ. Отмечают, что у Псковского музея-заповедника информационный поток является одним из самых сильных.
В первую десятку медиарейтинга вошли два музея из Псковской области. На десятом месте оказался Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». На первых трех позициях расположились Музей Победы, Государственная Третьяковская галерея и Эрмитаж.
Исследование медиагруппы было направлено на повышение узнаваемости музеев в публичном русскоязычном информационном пространстве, мотивацию к развитию инструментов привлечения внимания аудиторий к уникальным культурным ценностям и создаваемому музеями контенту, формирование базового опыта замеров собственного цифрового следа, а также на поддержку реализации музеями коммуникационных стратегий.