Культура

Псковский музей-заповедник занял четвертую позицию в медиарейтинге МИА «Россия сегодня»

Псковский музей-заповедник занял четвёртое место в медиарейтинге по результатам исследования «Музеи в публичном информационном пространстве 2024», обойдя крупнейшие столичные федеральные музеи.

Анализ был проведен в рамках проекта «Социальный навигатор» ведущей международной медиагруппы «Россия сегодня» (РИА Новости). Псковский музей-заповедник обошёл в рейтинге Государственный исторический музей, Музей-заповедник «Царское село», Государственный Русский музей, Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и другие крупнейшие музеи. Так высоко подняться в рейтинге удалось благодаря регулярному сотрудничеству со СМИ. Отмечают, что у Псковского музея-заповедника информационный поток является одним из самых сильных.

«Хотелось бы отдельно отметить Псковский музей-заповедник. Он приближался активно к группе лидеров в прошлый период, в этом году он занимает уверенную четвертую позицию. У меня есть ощущение, что коллеги максимально используют региональные средства массовой информации и Северо-Запада России. У них информационный поток один из самых сильных сегодня, они могут серьезно конкурировать», - рассказала руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

Стоит отметить, что крупным информационным партнером музея является Псковская Лента Новостей.

В первую десятку медиарейтинга вошли два музея из Псковской области. На десятом месте оказался Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». На первых трех позициях расположились Музей Победы, Государственная Третьяковская галерея и Эрмитаж.

Исследование медиагруппы было направлено на повышение узнаваемости музеев в публичном русскоязычном информационном пространстве, мотивацию к развитию инструментов привлечения внимания аудиторий к уникальным культурным ценностям и создаваемому музеями контенту, формирование базового опыта замеров собственного цифрового следа, а также на поддержку реализации музеями коммуникационных стратегий.