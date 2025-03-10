Культура

Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН

Псковский музей-заповедник совместно с Псковской Лентой Новостей сможет достичь больших результатов. Таким мнением поделилась генеральный директор музея Светлана Мельникова.

«Для меня очень важен тот факт, что Псковская Лента Новостей очень живая. Она готова экспериментировать. Псковская Лента Новостей любит историческое пространство и, конечно, не может при этом обойти музей. Когда нас спрашивают, почему псковский музей из десятки самых упоминаемых не вылетает никогда (ведь нас же много, 80 музеев), я убеждена, что без вашей поддержки этого бы не случилось. Это тот случай, когда я не устаю говорить: "Вместе мы сделаем больше". Поэтому неважно, как долго я буду в пределах музея-заповедника, придут другие люди, придут другие директора. Главное, что эта молодая поросль подрастает, и она активно общается с вами напрямую. Очень важно, чтобы у этой истории было много-много лет впереди», - подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.