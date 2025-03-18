Культура

Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове

Встреча с писателем Игорем Смолькиным (Изборцевым), посвящённая 80-летию Победы, состоялась 19 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках Дня православной книги, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Свой вечер Игорь Смолькин назвал «Русская литература и Великая Победа». Он рассказал о неоценимом вкладе писателей-фронтовиков в разгром фашизма.

«Сохраняется ли в современной литературе полнозвучие нашей Великой Победы? Есть надежда, что да! По крайней мере, пишутся новые стихи и песни, слагаются новые гимны, гремят новые победные барабаны, музы не молчат! Литература вершит свое служение, свидетельствуя, что русское художественное слово не исчерпано и не избыто, не заброшено и не забыто, но по-прежнему значимо и велико, возвышенно и красиво! И чего бы оно не касалось, оно, в лучших своих проявлениях, убедительно, правдиво, талантливо и полнозвучно», - сказал Игорь Смолькин.

Писатель Василь Быков отмечал: «Проблема героизма во время войны является решающей, главной. Смелость, отвага, презрение к смерти — вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма длилась четыре года, но её духовно-физический "концентрат" составляет целую эпоху в нашей истории».