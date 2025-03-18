Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове

Встреча с писателем Игорем Смолькиным (Изборцевым), посвящённая 80-летию Победы, состоялась 19 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках Дня православной книги, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова
Свой вечер Игорь Смолькин назвал «Русская литература и Великая Победа». Он рассказал о неоценимом вкладе писателей-фронтовиков в разгром фашизма.
Писатель Василь Быков отмечал: «Проблема героизма во время войны является решающей, главной. Смелость, отвага, презрение к смерти — вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма длилась четыре года, но её духовно-физический "концентрат" составляет целую эпоху в нашей истории».