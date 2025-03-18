Культура

Инициированный музеем-заповедником «Михайловское» пушкинский конкурс прошёл в Набережных Челнах

В Набережных Челнах (Республика Татарстан), в местном Лицее № 78 имени Пушкина, завершился XVII Всероссийский открытый творческий конкурс «Пушкинские чтения», инициированный Государственным музеем-заповедником «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на информацию, поступившую из учебного заведения, в слёте творческих одаренных детей участвовали воспитанники 36 образовательных учреждений города Набережные Челны, а также 23 районов и 18 городов Республики Татарстан. «К нам в гости приехали более 350 гостей, — рассказали в лицее.

Здесь и далее фото: Лицей № 78 имени Пушкина, Набережные Челны.

Работа «Пушкинских чтений» шла по секциям: «Научно-исследовательские (проектные) работы», «Доклады, научные статьи», «Творческие проекты», «Эссе», «Проба пера: стихи собственного сочинения», «Сценическое искусство», конкурс компьютерного творчества «Пушкин и его эпоха»; для педагогов в рамках «Пушкинских чтений» были организованы мастер-классы. «Все участники конкурса представили интересные, глубокие работы, а некоторые даже поразили своим нестандартным подходом в исследовании творчества А.С. Пушкина», — рассказали непосредственные организаторы слёта.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подчеркнули, что лицеисты из Набережных Челнов и их наставники — давние друзья и помощники музея, его соратники в работе по сохранению и преумножению памяти о поэте, неутомимые пропагандисты его творческого наследия. Они частые и желанные гости в Святогорье: уже более трети века в Пушкинском Заповеднике принимают отряды доброхотов из лицея № 78.