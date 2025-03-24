Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Воинский подвиг сквозь века, фотогеничный театр и магия павловопосадских шалей

Представляем двенадцатый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Подвиг сквозь века. Продолжает работу межмузейный выставочный проект «Крепость».

Театр фотогеничен. В доме Белянина открыта выставка, представляющая историю отечественной театральной фотографии.

Плат узорчатый: и тепло, и в розах. В доме купца Шведова работает выставка уникальных павловопосадских платков и шалей.

Воинский подвиг сквозь столетия русской истории – так можно определить основную тему, лейтмотив масштабного межмузейного художественного проекта «Крепость», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, который сейчас открыт в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Примерно треть экспозиционного пространства отдана произведениям изобразительного искусства из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея, а две трети занимают живописные работы современных художников России; – вот о них я сейчас и расскажу.

И начну с произведения, которое стало эмблемой всей выставки «Крепость», было выбрано для афиши, то есть стало своего рода знаком, репрезентацией всего выставочного проекта «Крепость» – это живописное панно Дениса Молодкина «Слово о полку Игореве».

Если бы у меня спросили какие-то, скажем так, обычные любопытствующие туристы-путешественники, далекие от искусства, почему им нужно посетить выставку «Крепость», то я бы им ответил (ничуть не умаляя художественных достоинств других работ), что на выставку «Крепость» стоит прийти уже только для того, чтобы увидеть одну эту вещь! Потому что панно Дениса Молодкина «Слово о полку Игореве» – это, без всякого преувеличения, некое изобразительное чудо, нечто уникальное! Работа, как следует из названия, посвящена знаменитому произведению древнерусской литературы XII века, но это не просто иллюстрация эпической поэмы, это – визуальный символ исторической судьбы России, ее прошлого и настоящего, страны, вынужденной вступать в смертельную схватку с врагом и возрождаться, как птица-Феникс.

Здесь необходимо сказать несколько слов об авторе. Денис Владимирович Молодкин – известный российский иконописец и художник-миниатюрист, из старинного поселка Мстёра Владимирской области, из семьи знаменитых художников-миниатюристов Владимира и Нины Молодкиных. Мстёрскую лаковую миниатюру вы все наверняка видели в художественных салонах или сувенирных лавках, изначально это – народный промысел, вид русского народного творчества, возникший в посёлке Мстёра на Владимирщине. Творческая атмосфера, в которой рос Денис, постоянное общение среди художников не оставляли сомнений в выборе профессии: он стал художником и очень быстро достиг успеха и признания. Достаточно упомянуть, что в 1991 году, в возрасте двадцати лет, художник посетил Ватикан, где торжественно вручил Римскому Папе Иоанну Павлу II икону «Рождество Христово», а в 1993 году в Москве в Свято-Даниловом монастыре преподнёс шкатулку «Архангел Михаил» Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и получил его благословение на написание икон.

В 2024 году для выставки «Новые сказки» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве Денис Молодкин создал свой эпический триптих «Слово о полку Игореве». Работа настолько поразила зрителей и восхитила специалистов-искусствоведов, что с тех пор триптих участвовал уже в пяти выставках по всей нашей большой стране, то есть работа постоянно гастролирует по России, и вот она приехала в Изборск!

Представьте себе изобразительные приемы лаковой миниатюры, умноженные, мультиплицированные до масштаба большой храмовой иконы или монументального панно, – вот это и есть, если предельно упростить описание, триптих «Слово о полку Игореве», который можно рассматривать на расстоянии нескольких шагов, как обычную картину, а можно разглядывать вблизи, буквально изучая глазами, чувством, умом каждый сантиметр лаковой поверхности. «Моя любовь к миниатюре только усложнила задачу, – признался автор в одном из своих интервью. – Требовалось сделать монументальную композицию, чтобы ее было интересно разглядывать не только издалека. Она не «пикселит», когда вы приближаетесь. Наоборот, становятся очевидны интересные детали, потаённые символы». И это действительно так: какие-то смыслы очевидны, а какие-то «зашифрованы» художником, но главное, что вызывает это живописное лаковое творение – ощущение чудотворности происходящего, некой метафизической родственной связи с почвой, с кровью, с народной душой.

«Всё, что я делаю, связано с русской сказкой: русской природой, мифологией, костюмом, историей, литературой, религиями на Руси», – так определил характер своего творчества сам художник, ну, а нам остается добавить, что его панно «Слово о полку Игореве» – настоящий шедевр, рожденный удивительным синтезом традиционной мстёрской лаковой миниатюры и лучших художественных достижений ХХ век, от художников-«мирискусников» круга Александра Бенуа, Константина Сомова и Леона Бакста, до знаменитого сюрреалиста Сальвадора Дали.

Второй участник выставки, о котором нельзя сегодня не рассказать, – Максим Васильевич Фаюстов, – современный российский художник-монументалист и баталист. В 2003 году он окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. С 2021 года работает в Студии военных художников имени Митрофана Грекова. Главная тема его творчества – народный воинский подвиг сквозь тысячелетия, от средневековой Руси до наших дней. С 2015 года, то есть вот уже десять лет, Максим Фаюстов – постоянный участник творческих командировок в Донбассе; с весны 2022 года – фронтовой художник «за ленточкой» СВО.

На выставке «Крепость» представлены три картины художника, и одна из них имеет самое непосредственное отношение к Псковской земле – «Подвиг шестой роты». Художник увековечил последний бой под Улус-Кертом героев-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ. Это масштабное батальное полотно было создано Максимом Фаюстовым с 2011 по 2014 годы, но подготовительную работу над картиной он начал осенью 2010 года в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом рассказал мне сам художник накануне приезда его картины в Изборск, на выставку «Крепость». Он рассказал, что курсанты училища с оружием – автоматами и пулеметами – в руках позировали художнику для создания максимально реалистичного изображения боя. Живописец стремился создать образ русского солдата в самый напряженный, драматический момент боя: «Сначала я хотел написать героев картины похожими на реальных бойцов, но потом понял, что в ночном, контрастном свете, когда люди охвачены эмоциями, и почти все они молодые, примерно одного возраста, все похожи друг на друга, – достичь портретного сходства невозможно, хотя кто-то из близких, быть может, узнает своих, – рассказал нам Максим Фаюстов, вспоминая о творческом процессе создания картины.

Художник изучал биографии участников боя, читал о них, и узнал, что один из командиров, Герой России, гвардии капитан Роман Соколов, сам был родом из Рязани, а похоронен в Пскове. Максим Фаюстов сходил в школу, где учился Роман Соколов, посетил музей, поговорил с его учительницей, которая поделилась воспоминаниями о нем, о том, как он готовился к поступлению в военное училище, был спортивным, целеустремленным, очень хорошим парнем. И тут мне остается только процитировать художника: «И я понял, что с такими ребятами подвиг не был случайностью, они были к нему готовы, – сказал Максим Фаюстов. – Символично, что картина «Подвиг шестой рота» участвует в выставке Крепость», экспонируется в замечательном музее, который находится на самом краю России, на наших западных рубежах, в местах, имеющих самое непосредственное отношение к истории 6-й роты. Важно, что четверть века спустя Изборск, Псков и вся Россия помнят и чтут подвиг наших ребят. Есть во всей этой истории какая-то удивительная преемственность воинского подвига! Потому что вот те ребята-курсанты Рязанского училища, которые в далеком уже 2010-м году позировали мне для картины, они теперь офицеры, участвуют в специальной военной операции на Украине». Конец цитаты, и здесь, как говорится, не прибавить, не убавить, всё точно и символично.

И третий художник, которого я хочу сегодня представить в «Изборских историях», является куратором выставки «Крепость», – это Фрол Анатольевич Иванов. Он родился в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и аспирантуру Российской Академии художеств. Картины Фрола Иванова являют удивительный синтез традиционной академической манеры исполнения и нетривиального осмысления образов, наполненных религиозным содержанием и символизмом. Художник помещает своих героев в пограничные состояния – между жизнью и вечностью, любовью и смертью, возвращением и уходом, обнажая тем самым невидимые связи и провоцируя зрителя на поиск неочевидных изобразительных смыслов и посланий.

Важнейшая тема в творчестве художника – осмысление значения Великой Отечественной войны, не только постижение исторических событий, но глубокое проживание страданий народа, стремление проникнуть в его характер, постичь истоки внутренней духовной силы, приведшей к Победе. Сам он сказал об этом так: Великая Отечественная война для меня является ипостасью современности, неотъемлемой частью моего личного времени и места. Все мы в детстве играли в войну и выросли на фильмах о войне, на рассказах дедов и прадедов. Я убежден, что мы должны канонизировать Победу 9 мая 1945 года как важнейшее сакральное событие отечественной истории за две тысячи лет. Меня часто спрашивают искусствоведы и журналисты, да я и сам задавал себе вопрос о том, почему до сих пор художники и многие деятели культуру обращаются к этой теме, однажды я смог себе ответить на этот вопрос: "Все мы тяжело ранены памятью войны, и раны эти ещё долго не затянутся"».

На выставке «Крепость» представлены четыре картины Фрола Иванова, и две из них – «Спас» и «Звезда» – можно назвать программными, как, впрочем, и картину «О девушке», выполненную в духе «малых голландцев».

Лично на меня это полотно мастера произвело особое впечатление – оно буквально завораживает! Умирающая бледная девушка смотрит на нас пристально, удивленными глазами, но без укора, будто из глубины вечности, в которую ушла, так и не успев пожить. Она лежит на грубых дощатых носилках в тяжелых армейских сапогах и в чем-то белом, чистом: медсестра и одновременно невеста, которой не суждено стать женой. Заботливые солдатские руки накрывают тело шинелью в попытке сохранить остатки тепла, но – поздно... вряд ли сукно согреет, как не способен согреть холодный свет луны, отражающийся в реке, по которой братья по оружию пытаются доставить свою сестру в спасительный лазарет. Но нет… девушку уже не спасти. Потому что река – это иллюзия, река – не лёд, отражающий ночное звездное небо, а сам далекий неподвижный космос, и солдаты – не совсем солдаты… Теперь они – ангелы смерти, одетые в солдатские шинели. Они летят вместе с девушкой в пустоте, опираясь на её последнее ложе, сопровождая ее в мир иной. Девушка смотрит на нас из вечности немигающими глазами, а в углу композиции ослепший в бою солдат, может быть, несбывшийся муж, корчится от боли утраты и держит в ладонях звезду… Вот такие впечатления возникают от картин Фрола Иванова, которые вы можете увидеть у нас в Изборске – на выставке «Крепость».

А я продолжаю. Наша программа выходит в эфир и онлайн накануне Международного Дня театра, – праздника профессионалов сцены и любителей театра, с которым я и поздравляю всех театралов и слушателей, зрителей и читателей «Изборских историй», спеша сообщить, что в выставочном плане музея-заповедника «Изборск» на 2025 год – сразу две театральных выставки.

Одна из них, подготовленная совместно с Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО, называется «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» и она уже открыта в Доме купца Белянина, вторая, совместно с Музеем-заповедником «Абрамцево» и Музеем МХАТ под названием «Мамонтов и Станиславский. Жизнь в искусстве», откроется осенью.

Почему именно в Изборске? Казалось бы, где Изборск, а где театр? Но таким вопросом могут задаваться только дилетанты и люди, далекие от истории нашей провинциальной культуры. А история заключается в том, что в Изборске первой половины прошлого века существовал свой любительский театр, творческая деятельность которого поддерживалась силами Русского культурно-просветительного общества. В доме купца Белянина, где сегодня размещена наша экспозиция «Изборск – святые места для русской культуры», проходили спектакли труппы, а летняя сцена театра была устроена на крепостном валу Изборска. Это отдельная и очень интересная глава истории Избрска первой половины ХХ века, так что, где еще, как не в Доме Белянина, показывать театральную фотовыставку.

На выставке «Театр фотогеничен» представлены портреты многих выдающихся деятелей театрального искусства: портреты актеров в сценических образах персонажей, в костюмах и гриме, и портреты людей театра вне сцены; фотографии спектаклей и репетиций. Известные драматические и комические артисты, оперные дивы, позирующие в ателье середины-второй половины XIX столетия; съемки режиссерских спектаклей специально приглашенными в театр фотографами ХХ века; острый интерес фотохудожников последних десятилетий к происходящему на сцене, в репетиционной, в гримерке – всё это открывает самобытную фотогению театра, говорится в аннотации к выставке.

Уникальные фото передают особенности всех жанров театрального искусства – драматического, оперного, кукольного, пантомимы, современных синтетических зрелищных форм; раскрывают дарования разных художников театра – актеров, режиссеров, певцов, мимов, сценографов и других профессионалов театрального искусства. Еще раз поздравляю всех причастных с Международным Днем театра и приглашаю на выставку театральной фотографии в Изборск, в Дом купца Белянина.

Тут от магии театра я делаю изящное па к другой выставке – открытой в Доме купца Шведова и затейливо названной ее создателями «Плат узорчатый: и тепло, и в розах». Выставка представляет, – не побоюсь этого слова, – шедевры Павлово-Посадской мануфактуры: более 20 замечательных платков и шалей из собрания Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, а также павловопосадские раритеты из сундуков жительниц Изборска.

Как отмечают искусствоведы, классический павловопосадский платок – это всегда настоящий цветущий райский сад, невероятно красочный и колоритный. И нельзя забывать, что у каждого платка есть автор – художник, создавший для нас это произведение искусства. Каждый рисунок неповторим и оригинален. Отдельная шаль, как живописная картина, обязательно имеет свое название, отражающее особенности композиции или образ, вдохновивший автора. Названия платков поэтичны: «Фантазия», «Весна», «Геранька», «Гжель», «Сказка». Иногда платки называют женскими именами: «Любава», «Галина», «Полечка». А традиционный и самый узнаваемый символ павловопосадского платка – роскошная роза, символизирующая красоту, здоровье и богатство. Узоры, цветы и другие элементы орнамента являются своеобразными символами-оберегами. Лилия – чистота и святость. Ромашка – простота, скромность, долголетие и здоровье. Бутоны цветов – дети, юность, развитие. Листья и стебли – поддержка и защита. Птица – душа, мечта, счастье, верность. Всё это буйство узора – замечательное и причудливое отражение широкой и многогранной русской души.

И я завершаю. Несколькими приятными и важными объявлениями. Во-первых, у нас вышел из печати очередной, – весенний, номер нашей музейной газеты «Изборская крепость», в котором вы найдете много интересной и познавательной информации о выставках, которые уже открылись или еще откроются в нашем музее (добавлю – и не только о выставках!). Как всегда, «Изборская крепость», – это не просто газета, не только увлекательное чтение, но и своего рода сувенир, который вы сможете увезти с собой на память, посетив наши выставки.

Второе объявление. Если поспешите, то вы еще успеете посетить замечательную этнографическую выставку в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы». В каждом сетоском доме обязательно была хотя бы одна прялка – традиционное приспособление для ручного прядения одной нити пряжи. Прялки были разными – богато украшенными или простыми. В доме всегда хранились различные запасные части к прялкам. Выставка в Сигово позволит любителям этнографии внимательнее рассмотреть как сами прялки, так и их отдельные детали. Все эти предметы имели не только функциональное назначение, но и представляют собой подлинные произведения крестьянского искусства ХIХ века.

И третье объявление обращено к юным художникам. Друзья! Напоминаем, что до конца марта продолжается наш конкурс детского рисунка «Берегите природу», а значит, продолжается и прием заявок. Если вы не равнодушны к судьбе Изборского края и хотите выразить свою искреннюю любовь к родным просторам, предлагаем вам из трех предложенных номинаций: «Редкие животные и растения Изборско-Мальской долины»; «Нет весенним палам»; «Стоп, борщевик», выбрать одну, – понравившуюся, – создать свое произведение изобразительного искусства и собственно принять участие в конкурсе.

Все участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. Победители будут награждены грамотами, а также вместе со своей семьёй смогут бесплатно присоединиться к сборной экскурсии по Изборской крепости. Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с его основными условиями и правилами оформления заявки. Удобней всего это сделать на странице нашего музея в социальной сети ВКонтакте. Желаем удачи!

На этом сегодня всё. Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. До встречи в Изборске! Берегите себя!

Александр Донецкий