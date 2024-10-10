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«Изборские истории»: Воинский подвиг сквозь столетия русской истории. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 марта.

Главные темы:

«Чудо Преображения» и не только: что ждет посетителей Изборска в начале высокого туристического сезона;

«Веселое имя Пушкин»: В доме купца Белянина открылась выставка, посвященная 225-летию со дня рождения национального гения;

«Искоренить нельзя помиловать»: как Изборский музей-заповедник сражается с нашествием борщевика Сосновского.

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».