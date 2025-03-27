Культура

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Мой Пушкин» прошёл в «Михайловском»

Региональный этап Всероссийского творческого фестиваля с международным участием «Мой Пушкин» провели сегодня, 27 марта, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, конкурс шёл по пяти номинациям: «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Исследовательская деятельность», «Вокал» и «Театральное творчество». В нём приняли участие 40 индивидуальных исполнителей/исследователей и творческих коллективов.

«Особую атмосферу празднику, который проходит в год 80-летия Великой Победы, придала литературно-театральная композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя…», которой открыли конкурсную программу на сцене нашего Научно-культурного центра, — рассказала руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова. — Эту композицию представила музыкально-драматическая студия «Театр трёх рам» из посёлка Струги Красные».

Пожелав творческих удач всем участникам и победителям фестиваля, в музее заверили, что ждут каждого без исключения — в качестве конкурсанта или зрителя — на финальном этапе «Моего Пушкина», который по традиции также проходит в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» и в этом году запланирован на октябрь.

Смотрите также: https://pln-pskov.ru/culture/533276.html

В музее-заповеднике также уточнили, что учредителем и исполнителем фестиваля является автономная некоммерческая организация — псковский Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», традиционно работающий в партнёрстве с «Михайловским».