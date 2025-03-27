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Культура

Сотрудники «Михайловского» поучаствовали в «книжкиной неделе» России и Беларуси

30.03.2025 17:40|ПсковКомментариев: 0

Адресованную детям и их родителям книгу «Откуда взялся Пушкин», а также выставку крупноформатных иллюстраций к этому изданию в дни акции «Неделя детской книги» представил Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в библиотеке имени В.И. Ленина в Витебске (Республика Беларусь). Эта акция традиционно проходит в одни и те же дни в России и Беларуси - в последнюю неделю марта, так как в это время большинство школьников находятся на каникулах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

Фото: музей-заповедник «Михайловское», витебская библиотека имени В.И. Ленина

С изданием, увидевшем свет силами Пушкинского Заповедника в юбилейном пушкинском году, и с экспозицией, созданной по материалам из музейного собрания, юных и взрослых витебчан познакомили давний товарищ музея, автор книги, художница Елена Абдулаева и директор библиотеки Татьяна Адамян.

Этот рисованный детский путеводитель по музейным усадьбам, с чудесными деталями и остроумными художественными решениями, которые можно встретить буквально на каждой странице — своеобразное приглашение приехать в псковские пушкинские места, отметили в «Михайловском». В музее также уточнили, что нынешняя творческая встреча с Еленой Абдулаевой и выставка были организованы в рамках договора о сотрудничестве в области творческих проектов, подписанного в декабре 2022 года руководителями Пушкинского Заповедника и Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина.

В музее также рассказали, что сотрудники Пушкинского Заповедника в эти дни приняли активное участие и в российской «книжкиной неделе». Так, программа, подготовленная сотрудниками Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», стала одним из центральных событий Всероссийской недели детской книги в Калининградской областной детской библиотеке имени А.П. Гайдара.

 
Подобную же программу в дни Всероссийской акции «Неделя детской книги» Ирина Егорова и Ирина Ефимова, сотрудницы службы массовых музейных мероприятий Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», провели и в Калининградской областной научной библиотеке.
 

Фото: Ирина Котлова, Калининградская областная научная библиотека

Теги: #книги #библиотека #Беларусь #дети #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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