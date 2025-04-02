Культура

Фильм, отдельные сцены которого снимали в «Михайловском», вошёл в программу Пекинского международного кинофестиваля

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», отдельные сцены которого снимали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», вошёл в конкурсную программу XV Пекинского международного кинофестиваля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее со ссылкой на информацию из пресс-службы кинокомпании, занимавшейся производством ленты.

«Михайловский» кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Фото: кинокомпания «Централ Партнершип», дистрибьютор картины (из открытых источников)

Как уже сообщала ранее Псковская Лента Новостей, эта картина —режиссёрский дебют Феликса Умарова. Она рассказывает историю жизни поэта от «лицейских ясных дней» до роковой дуэли в феврале 1837 года. Роль Пушкина в ней исполнил один из самых известных российских актёров сегодняшнего времени Юра Борисов.

Из материала, отснятого в музее-заповеднике «Михайловское», в мемориальной усадьбе поэта, в окончательную версию ленты вошла сцена встречи Александра Пушкина с Иваном Пущиным, лицейским товарищем поэта, первым навестившим «ссылочного невольника» в псковском родовом имении. Кроме того — другой пример — зрители узнают на большом экране окрестности усадьбы, ту часть дороги из Михайловских рощ к озеру Маленец, по которой, по легенде, мчался заяц, перебежавший дорогу Пушкину, вопреки запрету собравшемуся в Петербург как раз накануне восстания на Сенатской площади, рассказали в Пушкинском заповеднике.

Организаторы Пекинского фестиваля, который пройдёт в период с 18 по 24 апреля, включили «…Историю Александра Пушкина» в секцию «Фокус на будущее», где будут соревноваться первые и вторые полнометражные фильмы молодых режиссёров со всего мира, в том числе из Германии, Дании, Ирана, Канады, КНР, США, Франции, Чехии, Японии, многих других стран. Председатель жюри в этой секции — известный режиссёр Бела Тарр (Венгрия).

«История великого поэта известна многим в нашей стране и за рубежом, но нам хотелось, чтобы таких людей стало ещё больше, чтобы зрители по всему миру узнали, возможно, об Александре Сергеевиче [Пушкине] что-то новое, чтобы он стал им ближе, — цитирует пресс-служба кинокомпании своего генерального директора Вадима Верещагина. — Приятно, что в Пекине оценили международный потенциал фильма, и кинофестиваль сделал его частью своей программы».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», также напомнили, что, по данным федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», продажи биографий Пушкина сразу после премьеры фильма в феврале этого года выросли в пять раз. Самой продаваемой стала книга литературоведа Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя».