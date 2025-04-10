Культура

Библиотека микрорайона Овсище приглашает на лекцию про ручьи и родники

Библиотека микрорайона Овсище приглашает сегодня на встречу с краеведом Олегом Ивченко «Ручьи и родники в Овсище», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Олег Ивченко - автор не только множества статей о Пскове, но и нескольких краеведческих книг: «Овсище в алмазах. История северо-западной окраины Пскова», «История Псковского завода «Тиконд», «Сокольница».

В рамках проекта «Город. Улица. Мой дом» Олег Павлович проводит в библиотеке цикл бесед об истории и достопримечательностях микрорайона Овсище, а в теплое время года ещё и краеведческие прогулки по окрестностям микрорайона Овсище.

Олег Ивченко уже посвятил отдельную встречу в библиотеке микрорайона Овсище Чертову ручью, который был упомянут в летописях более 400 лет назад и связан с осадой Пскова 1615 года, а также фигурирует в литературном произведении Юрия Тынянова.

Очередная встреча с краеведом начнётся сегодня в 15.00 по адресу улица Алёхина, дом 20.