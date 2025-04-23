Культура

Площадкой проведения «Диктанта Победы» впервые станет музей-заповедник «Изборск»

Государственный музей-заповедник «Изборск» впервые станет площадкой проведения масштабной акции «Диктант Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фотография: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Ежегодно с 2019 года тысячи людей по всему миру пишут «Диктант Победы». Псковичей приглашают принять участие в мероприятии и написать диктант в выставочном зале музея-заповедника, на выставке «Крепость» 25 апреля.

Зарегистрироваться на месте проведения акции можно будет с 10:00 до 12:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.

Предварительная запись по телефону – 8 (8112) 33-16-17.