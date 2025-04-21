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Общество

«Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках

22.04.2025 14:05|ПсковКомментариев: 0

Псковская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля. В Псковской области будет организовано более 90 площадок для проведения тестирования. В их числе — образовательные и культурные учреждения, музеи, общественные организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Так, например, площадка для написания теста будет развернута в центре «Воин». Также исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны можно будет написать и площадке Псковского государственного университета.

«Диктант Победы» можно написать и онлайн в день его официального проведения, а перед этим — можно подготовиться, ответив на вопросы пробных тестов.

Центральной федеральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Кроме того, будут организованы телемосты с международными площадками.

Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году часть заданий будет посвящена специальной военной операции.

Вопросы диктанта переведут на 10 языков. Онлайн его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском. Задания для зарубежных аудиторий распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа.

Напомним, международную акцию «Диктант Победы» «Единая Россия» проводит с 2019 года. Планируется, что в этом году, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, акция будет наиболее масштабной. В этом году тест напишут во всех регионах России и 84 странах мира.

Источник: Псковская Лента Новостей
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