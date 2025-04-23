Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…»

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Никто не забыт, и ничто не забыто. В Никольском захабе Изборской крепости открывается выставка «Победители», посвященная 80-летию Великой Победы.

От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса. Продолжает работу выставочный проект «Крепость».

Что такое «портрет цветка»? В доме Белянина открылась выставка ботанической иллюстрации.

30 апреля в Никольском захабе Изборской крепости откроется выставка «Победители» – стендовый проект, посвященный 80-летию Великой Победы. Изборяне и постоянные гости Изборска знают о том, что ежегодно, накануне майских праздников, в Никольском захабе открывается эта традиционная выставка, рассказывающая об изборянах – ветеранах Великой Отечественной войны. Выставка – своего рода обязательный, длящийся во времени и развернутый в историческом пространстве крепости ритуал, дань памяти участникам главного священного события новейшей истории России. Но – не только: каждая новая выставка «Победители» – это еще и зримый результат большой и кропотливой краеведческой и поисковой работы, которая является одним из важных направлений работы музея.

Выставка «Победители» в Никольском захабе Изборской крепости в 2023 году. Фото из архива Государственного музея-заповедника «Изборск»

Впервые выставка «Победители» открылась в Изборске 15 лет назад, в далеком уже 2010 году, и тогда она состояла из 28 стендов. И сразу «Победители» вызвали огромный отклик у жителей Изборска! Изборяне увидели на стендах фотографии своих ближайших родственников, родных дедов и прадедов, прочли о том, какой боевой путь они прошли, каких наград был удостоен их подвиг, чем они занимались после войны. Выставка получилась одновременно и героической, и очень домашней, по-хорошему родственной. По сути, это вынесенная в экстерьер, на открытый воздух, «Книга памяти», которая на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1960-х годов, писалась в Изборском музее, и вот стала достоянием посетителей. Многие изборяне тогда, 15 лет назад, придя на первую выставку, задались вопросом: «А почему моего отца, деда, прадеда, родственника нет на этих стендах? Ведь он тоже воевал…» И люди потянулись в музей.

Так начался сбор новой бесценной информации, и поначалу сотрудники музея, что называется, буквально «тонули» в ней: изборяне приносили фотографии и документы из семейных собраний, присылали сообщения из других городов. Иногда, кроме фотографий, принесенных родственниками, и фамилии-имени ветерана – ничего и не было. Или, наоборот, ничего не было, кроме скупой строчки о награждении участника войны юбилейной медалью. Да, в музее хранились официальные списки изборян, участников Великой Отечественной, которые постоянно пополнялись. Но сотрудникам музея нужно было еще найти, раскопать, открыть необходимую информацию. Вся эта работа проходила параллельно с созданием в Доме Белянина постоянной экспозиции, посвященной периоду Великой Отечественной войны в Изборске.

Экспозиция в Доме Белянина «Память сердца», посвященная периоду Великой Отечественной войны в Печорском крае

И сейчас можно констатировать, что за 15 минувших лет сотрудники музея-заповедника проделали исключительную по масштабу исследовательскую работу: объем представленной к показу информации вырос более чем в два раза, еще больше информации ждет уточнения и публикации, а обновленная выставка «Победители», которая откроется 30 апреля 2025 года, состоит уже из 65 стендов!

И это, разумеется, не финал. Работа по поиску информации продолжается, открываются и публикуются документы из архивов Министерства обороны, уточняются и сверяются данные, сотрудники фондового отдела музея-заповедника «Изборск» не останавливаются в своем поиске. А как результат – мы видим историю Великой Отечественной войны в лицах, в рассказах о народном подвиге, мы узнаем историю Печорского края, и это именно тот случай, когда крылатая фраза «Никто не забыт, и ничто не забыто» является живой концепцией выставки, руководством к продолжению поиска.

К сожалению, по естественным причинам ни один изборянин, участник Великой Отечественной войны, не дожил до празднования 80-летия Победы. В прошлом году, в возрасте 97 лет ушёл последний остававшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны из Изборска Дмитрий Васильевич Воронков. Время неумолимо, но верно говорят, что человек жив, пока о нем помнят, и как раз выставка «Победители» – яркий и живой пример сохранения памяти, неразрывной связи поколений.

В высокий туристический сезон в Изборск приезжают десятки тысяч туристов из всей России, и многие из них проходят через Никольский захаб Изборской крепости, и видят выставку «Победители», и останавливаются на минуты тишины, а на них с музейных стендов смотрят бессмертные, вечно живые глаза ветеранов Великой Отечественной, глаза людей, благодаря которым Россия выстояла и победила, благодаря которым живем все мы. И будем жить!

А в большом выставочном зале музея-заповедника продолжает работу наш масштабный межмузейный проект «Крепость», посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Я уже рассказывал об этом уникальном проекте в трех предыдущих выпусках «Изборских историй», и сейчас напомню еще раз: это выставка изобразительного искусства из собраний двух музеев – Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея, а также произведений современных художников России. О работах четырех из них – Андрея Базанова, Алексея Крюкова, Евгения Емельянова и Ивана Фурсова – я расскажу сегодня.

И мой рассказ действительно укладывается в заголовок «От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса». Именно так, – как изобразительное выражение связи времен и поколений и была задумана концепция выставки «Крепость», название которой перемещает нас в средневековый Изборск, в эпоху Александра Невского и его дружины, сквозь века ведет к Победе в Великой Отечественной войне, а затем, в работах современных российских художников, утверждая преемственность с отцами и дедами, переносит в наши дни, когда делается зримой истина, что десять веков русской истории – это не просто цифра, а живая и кровная взаимосвязь с актуальными событиями настоящего, с Россией первой четверти XXI века, с тем, что происходит с нами сегодня. И выставка «Крепость» наглядно и ярко демонстрирует эту живую историческую взаимосвязь.

Вот мы отметили очередной День воинской славы России – победоносное событие апреля 1242 года, когда дружина князя Александра Невского разгромила тевтонцев на Чудском озере. В битве, вошедшей в историю как Ледовое побоище, враги Руси потерпели сокрушительное поражение. Русские воины взяли в плен 50 знатных рыцарей, которые пешком следовали за конями победителей до Пскова. И вот именно этот эпизод славной победы над псами-рыцарями изображен на картине известного русского художника-баталиста Евгения Емельянова «Возвращение в Псков». Эту и другие работы мастера, посвященные князю Александру Невскому и его дружине, можно увидеть на нашей выставке «Крепость».

Напомню, что творчество художника-баталиста Евгения Емельянова замечательно тем, что он давно и серьезно, на научной основе, занимается исторической реконструкцией и рукопашным боем с холодным оружием и полностью погружается в тот или иной период военной истории России; так, создавая диораму «Битва на Чудском озере», которой посвятил несколько лет творческой жизни, художник в подробностях изучил бытовые и военные реалии XIII века, консультировался с нашим знаменитым археологом, специалистом по раннему средневековью, доктором исторических наук, легендарным профессором Анатолием Николаевичем Кирпичниковым. То есть картины Евгения Емельянова – это своего рода художественные документы, по которым можно с достаточной степенью достоверности видеть ушедшую от нас эпоху. Батальные сцены, которые создает художник, – яркие, эффектные, экспрессивные. Это – возвышенный образ боя, идеальное изображение схватки, передающее высокий, преображающий смысл воинского подвига.

Работа известного петербургского живописца и педагога, председателя Союза художников Санкт-Петербурга Андрея Базанова называется «Авиатор. Портрет Николая Базанова». Это, как мы сразу понимаем, портрет отца художника, – военного летчика, представляющего нам послевоенную эпоху, поколение 1960-70-х годов. В портрете отца художник рассказал нам о людях, крепивших обороноспособность страны во второй половине двадцатого века. Сам художник ребенком ездил по гарнизонам, где служил его отец, и, конечно, знаком с реалиями жизни военного не понаслышке. В «Портрете отца» мы видим дань уважения к поколению, без труда и самоотверженности которого не было бы и современной, новой страны – России трех последних десятилетий.

Андрей Базанов. Авиатор. Портрет Николая Базанова. 2013

А вот сыновья и внуки летчика Николая Базанова и его сослуживцев появляются на полотнах уже более молодых художников, таких, как Алексей Крюков – он хорошо известен посетителям Изборска по двум выставкам живописи. Алексей Крюков – иконописец и – одновременно – летописец Донбасса. Осенью 2015 года, то есть почти десять лет назад, состоялась первая творческая поездка Алексея Крюкова в Донбасс. Художник посетил опалённые войной города Дебальцево и Луганск, посёлки Логвиново и Изварино, общался с мирными жителями и ополченцами, писал этюды, делал наброски к своей будущей картине «Ополченцы Новороссии». С той поры судьба художника навсегда связана с израненной землей Донбасса. Напомню, что именно так – «Израненная земля Донбасса» – называлась выставка Алексея Крюкова и его товарища по избранной теме Максима Фаюстова, год назад работавшая в нашем музее-заповеднике.

Алексей Крюков известен тем, что регулярно участвует в выставочных проектах Славянского форума искусств «Золотой витязь» в Москве, на «Хуторе Захара Прилепина» в деревне Лапино Московской области, во Владимире, в Севастополе, в нашем Изборске. После начала СВО в феврале 2022 года художник посещает места боевых действий и освобожденные территории, где пишет портреты воинов-защитников нашей Родины и мирных жителей, собирает материалы для создания больших жанровых композиций.

После торжественного открытия выставки «Крепость» Алексей Крюков сделал три карандашных портрета псковских воинов-десантников, участвовавших в церемонии. Художник убежден, что его искусство необходимо участникам специальной военной операции, ибо представляет события с позиции патриота, человека неравнодушного, вместе с солдатами приближающего Победу. Напомню, что год назад на торжественной церемонии награждения в Екатерининском зале Московского Кремля Президент России Владимир Путин вручил Алексею Крюкову премию для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а художник в ответ подарил Президенту свою картину о детях Донбасса «В минуту тишины». Эта картина представлена на выставке «Крепость».

Алексей Крюков. В минуту тишины. 2015

И самым молодым участником проекта, представляющим поколение тридцатилетних, стал Иван Фурсов, – молодой художник из Липецка, как он сам заявляет о себе, развивающий традиции «сурового стиля». В 2024 году он окончил Московский государственный академический художественный институт имени Василия Сурикова и стал стажером творческих мастерских Российской Академии художеств под руководством прославленного Алексея Петровича Ткачёва. Иван Фурсов не относит себя исключительно к «живописцам» или «графикам», по его собственному признанию, он более всего ценит свободу и выразительность.

В октябре 2022 года Иван Фурсов стал участником пленэра студентов и преподавателей Суриковского института в городе Мариуполь Донецкой области. По впечатлениям от поездки в Мариуполь молодой художник создал серию живописных работ, вошедших в экспозицию итоговой выставки «Грани Победы», в апреле 2023 года открывшейся в Западном крыле Третьяковской галереи на Крымском Валу. Вот эти по-настоящему суровые работы молодого мастера, изображающие городские кварталы послевоенного Мариуполя: «Азовсталь», «Дрон», «Тишина», «Остановка», – мы можем увидеть на выставке «Крепость».

Так двадцать первый век символично, в едином выставочном пространстве, рифмуется с веком двенадцатым, когда герой живописного панно Дениса Молодкина князь Игорь примерно в тех же местах близ реки Северский Донец, где происходят сегодня события специальной военной операции, повел свой полк за славой и бессмертием.

Денис Молодкин. Слово о полку Игореве. Триптих. 2024

Здесь я еще раз, завершая свой рассказ, обращусь к триптиху «Слово о полку Игореве», ставшему визуальной эмблемой всей выставки. Этот безусловный шедевр изобразительного искусства демонстрирует главное – стойкость русского характера, мужественность, жертвенность, удачу. Цитирую мастера: «Я решил написать эту работу, потому что «Слово…» – самое яркое и одно из самых значимых произведений об эпохе средневековой Руси, оно иллюстрирует нашу русскую историю, русский характер и культуру».

И я завершаю. На улице – весна, для многих самое любимое время года, когда в наших средних широтах пробуждается и расцветает природа, и не будем забывать, что музей-заповедник «Изборск» в своем названии содержит не только определение «историко-архитектурный», но и определение «природный», а потому я в очередной раз зову посетителей музея на прогулку по заповедным местам, однако… не только на прогулку, но и в экспозицию нашей новой выставки «Портрет цветка. И не только…», открывшейся недавно в Доме купца Белянина. А почему «не только», я сейчас расскажу.

Как явствует из названия «Портрет цветка», выставка представляет ботаническую иллюстрацию. Автор выставки – замечательная московская художница Наталия Георгиевна Замятина – ботаник, провизор, специалист в области дикорастущих пищевых, лекарственных и ядовитых растений; агроном Ботанического сада лекарственных растений Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова; автор многочисленных книг и статей о дикорастущих растениях.

Увлечение ботанической иллюстрацией для учёного стало не просто хобби, а частью профессии. Первая книга Наталии Замятиной «Кухня Робинзона» давно стала библиографической редкостью, – в ней описаны около 200 видов дикорастущих съедобных растений и даны рецепты их приготовления. Наталия Замятина делает иллюстрации не только к собственным книгам, но и иллюстрирует издания других авторов, в том числе «Красную книгу России».

Ботаническая графика Наталии Замятиной соединяет научную точность и романтическое видение природы. Её герои – цветы, фрукты, дикоросы, грибы. Работы художника неоднократно демонстрировались на столичных выставках. А почему же все-таки «не только»? А потому, что, если внимательно всмотреться в изображенные ученым растения, то мы увидим многочисленных обитателей фауны – не только бабочек или птичек колибри, или маленьких лягушек (на одной из иллюстраций, как живая, притаилась целая змея!), но и совсем крошечную живность, что спряталась меж листьев и стеблей редких и лекарственных растений – мушки, комарики, паучки и другие занятные обитатели учебника энтомологии. Наверняка поиск этих божьих созданий на рисунках Наталии Замятиной развлечет самых маленьких посетителей музея, но, не сомневаюсь, будет интересен и взрослым! Так что ждем вас на выставке «Портрет цветка. И не только...» всей семьей: вы увидите флору (и фауну!) глазами настоящего мастера ботанической иллюстрации – Наталии Замятиной.

И в финале мне остается сделать короткое, но важное объявление. Друзья! С 26 апреля мы переходим на новый режим работы объектов, чтобы вы могли наслаждаться прогулками по Изборску как можно дольше.

Изборская крепость теперь будет открыта с 9:00 до 18:00. Выставочный зал музея-заповедника «Изборск», экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры», Изборская палата Русской словесности и Православной веры – с 10:00 до 18:00.

Приглашаем вас на длинные майские выходные в Изборск, приезжайте к нам за вдохновением: наслаждайтесь прекрасной природой Изборска, изучайте богатейшую культуру древнего города в музейных экспозициях и в Изборской крепости. Гуляйте по заповедным местам, получая заряд энергии на всё лето!

Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. До встречи в Изборске! Берегите себя!