Псковский музей проведёт в мае экскурсии по выставке «Образы Мелетовской стенописи»

Псковский музей-заповедник приглашает в Приказную палату на сборную экскурсию по выставке «Образы Мелётовской стенописи» 2 и 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Выставка приурочена к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелётово и посвящена уникальному памятнику высочайшего художественного уровня, который свидетельствует о расцвете псковской монументальной живописи в середине XV века.
На экскурсии посетители узнают об особой манере письма, редких сюжетах древнехристианской литературы и наиболее известных композициях в росписи храма.
Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331065.
Напомним, что выставка «Образы Мелетовской стенописи» открылась в Пскове 21 февраля.