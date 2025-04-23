Культура

Псковский музей проведёт в мае экскурсии по выставке «Образы Мелетовской стенописи»

Псковский музей-заповедник приглашает в Приказную палату на сборную экскурсию по выставке «Образы Мелётовской стенописи» 2 и 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка приурочена к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелётово и посвящена уникальному памятнику высочайшего художественного уровня, который свидетельствует о расцвете псковской монументальной живописи в середине XV века.



На экскурсии посетители узнают об особой манере письма, редких сюжетах древнехристианской литературы и наиболее известных композициях в росписи храма.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331065.

Напомним, что выставка «Образы Мелетовской стенописи» открылась в Пскове 21 февраля.