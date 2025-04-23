Культура

Стала известна дата и место проведения Бала Победы в Пскове

4 мая в парке реки Псковы у Троицкого моста пройдёт молодёжный Бал Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Гостям вечера предложат перенестись в эпоху 40-х годов XX века, где выступят молодые пары под живую музыку военного духового оркестра. Площадка будет открыта для всех желающих — там же можно присоединиться к танцующим и на месте разучить несколько несложных движений.

Помимо танцев, посетителей ждут выступления творческой молодёжи, различные тематические зоны, в том числе фотозона, выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны и полевая кухня с горячими блюдами.

Мероприятие начнётся в 18:00, открытие площадок — в 17:30. Вход свободный.

Бал Победы пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».