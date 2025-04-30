Культура

Оперный певец Никита Филаретов выступит в Пскове в «Ночь музеев»

Редким голосом обладателя глубокого баса - оперного певца Никиты Филаретова - смогут насладиться жители и гости города Пскова 17 мая в рамках акции «Ночь музеев». Специальный концерт организует Псковский музей-заповедник совместно с оркестром 76-й дивизии. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова поделилась своими впечатлениями от таланта молодого исполнителя: «Он сейчас работает в Москве. Приезжает к нам на музейную ночь, и будет концерт в нашем музейном дворике Поганкиных палат. Будут песни военного времени. Мне что-то подсказывает, что это будет что-то особенное».

Директор призвала горожан и гостей Пскова заранее позаботиться о пригласительных на «Ночь музеев», чтобы не доставлять неудобства себе и администрации музея.

Напомним, вечером 17 мая в Пскове пройдет «Ночь музеев». Псковский музей подготовил обширную и программу для всех возрастов и интересов.