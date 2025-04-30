Книгу «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове 7 мая

Псковское региональное отделение Союза писателей России приглашает всех желающих посетить праздничное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ходе вечера состоится презентация новой книги «Мы вернемся с Победой», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей России.
Программу вечера украсят стихотворения и песни, написанные псковскими авторами.
Место проведения события: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.
Адрес: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2.
Время: 7 мая, начало в 16.00. Вход свободный.