Культура

Потомки воспетой Пушкиным Евпраксии Вульф гостят в «Михайловском»

Потомки дворянского рода Вульфов и Вревских гостят в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Вчера, 4 мая, гости побывали во Вреве и на месте принадлежавшего их предкам имения «Голубово» (территории входят в состав Государственного музея-заповедника «Михайловское»). Глава семейства Александр Вревский рассказал, что уже бывал в этих местах, но очень давно, треть века назад, вместе со своим отцом, а сейчас «прикоснуться к корням» привёз жену Ольгу и дочь Наталью.

Гости посетили памятное место, где сейчас установлены крест-голубец, Георгиевский крест, родовой герб Вревских и доски с именами представителей известного дворянского рода. В своё время, рассказали в музее, вплоть до начала ХХ века, здесь, рядом с «…живописными развалинами Вревской церкви» (Б.Л. Модзалевский) находился некрополь Вревских — склеп, в котором, в том числе, в 1910 был похоронен сын Евпраксии и Бориса Вревских, барон Александр Вревский, генерал от инфантерии русской императорской армии, член Военного Совета Российской империи. После революции храм, а также склеп, равно и другие захоронения были разорены.

Кроме того, семья Вревских побывала и на вновь открытой выставке «Круг чтения обитателей Тригорского. Анна Николаевна Вульф».

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Новая выставка, напомнили в музее, развёрнута в Классной комнате мемориального господского дома в той самой усадьбе, где до замужества жила баронесса Евпраксия Вревская, урождённая Вульф — знаменитая пушкинская Зизи, которой поэт посвятил немало строк в своих стихотворениях и в «Евгении Онегине».

В музее особо отметили, что один из разделов «Круга чтения…» размещён как раз на бюро, в нынешнем году поступившем в фонды «Михайловского» от семьи Вревских.