Культура

Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы»

В Финском парке в Пскове 14 мая пройдёт «Бал Победы», который помимо танцевальной программы предложит гостям многочисленные тематические площадки от региональных партнёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фотографии: Псковский городской молодежный центр

Центр военно-спортивной подготовки «Воин» Псковской области устроит мастер-классы по основам огневой подготовки и тактической медицине. АНО «Альфа» организует возможность отправить письмо военнослужащим специальной военной операции, сделать блиндажные свечи и маскировочные сети.

Отдельного внимания заслуживает зона горячего питания, где все желающие смогут подкрепиться горячим супом, ароматным чаем и полевой кашей. Её организуют сервис «доМеста» и ресторан «Карл Фридрих».

Благодаря экспонатам музея «Вперёд в СССР» каждый гость мероприятия сможет сделать атмосферную фотографию у фотозоны 30-50-х годов, а поисковый отряд «Обелиск» Псковского района покажет уникальную коллекцию предметов, найденных в ходе раскопок на территориях военных действий.

Для юных гостей молодёжный центр Пскова проведёт специальные развлечения: дети смогут заняться изготовлением поздравительных открыток и украсить деревянные медали красками. Отдельное внимание волонтёры муниципального центра добровольчества уделят Всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика» и патриотическому проекту «Солдаты Победы».

«Мы убеждены, что "Бал Победы" должен быть доступен каждому, поэтому все площадки открыты для свободного, бесплатного посещения. Благодаря множеству тематических зон, праздник станет настоящим семейным событием, объединяющим людей разного возраста», – отметила организатор мероприятия Мария Каменская.

«Бал Победы» пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».