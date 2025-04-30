Полевая кухня и мастер-классы ждут гостей псковского «Бала Победы»

В Финском парке в Пскове 14 мая пройдёт «Бал Победы», который помимо танцевальной программы предложит гостям многочисленные тематические площадки от региональных партнёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фотографии: Псковский городской молодежный центр
Центр военно-спортивной подготовки «Воин» Псковской области устроит мастер-классы по основам огневой подготовки и тактической медицине. АНО «Альфа» организует возможность отправить письмо военнослужащим специальной военной операции, сделать блиндажные свечи и маскировочные сети.
Отдельного внимания заслуживает зона горячего питания, где все желающие смогут подкрепиться горячим супом, ароматным чаем и полевой кашей. Её организуют сервис «доМеста» и ресторан «Карл Фридрих».
Благодаря экспонатам музея «Вперёд в СССР» каждый гость мероприятия сможет сделать атмосферную фотографию у фотозоны 30-50-х годов, а поисковый отряд «Обелиск» Псковского района покажет уникальную коллекцию предметов, найденных в ходе раскопок на территориях военных действий.
Для юных гостей молодёжный центр Пскова проведёт специальные развлечения: дети смогут заняться изготовлением поздравительных открыток и украсить деревянные медали красками. Отдельное внимание волонтёры муниципального центра добровольчества уделят Всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика» и патриотическому проекту «Солдаты Победы».
«Бал Победы» пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».