Культура

«Музей Победы» открылся в псковском ТРК «Акваполис»

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» открылся «Музей Победы». В экспозиции — исторические предметы, личные вещи, награды героев, а также уникальные экспонаты, документы военной эпохи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

Фотографии: администрация ТРК «Акваполис»

Особое место занимает интерактивная часть выставки — при наведении камеры телефона можно прочитать дополнительную информацию или увидеть, как по историческому фото улицы двигаются люди, машины. Каждый сможет увидеть своими глазами то, что было рядом с военными, когда они одержали главную победу, уточнили в администрации.

На торжественном открытии музея выступал военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.

Выставка работает на первом этаже ТРК «Акваполис» ежедневно с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.