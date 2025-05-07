Культура

«Открытый микрофон», буккроссинг и викторины проведут в Детском парке Пскова 9 мая

Библиотеки Пскова приглашают горожан и гостей города на акцию «Наша общая Победа!», посвященную 80-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, акция будет проходить 9 мая с 12.00 до 15.00 в Детском парке на интерактивной информационной площадке. Всё это время там будет работать «открытый микрофон».

С 12.00 до 13.30 на тему «Этот день Победы!» будут выступать дети войны, родственники ветеранов, представители общественности. Поздравить их с праздником придут учащиеся Детской музыкальной школы № 1 им. Н.А Римского-Корсакова.

С 13.30 до 15.00 к «открытому микрофону» выйдут молодые литераторы, псковские поэты и авторы-исполнители, представители общественной организации «Голос города». Эта часть программы называется «Поём и пишем о войне».

Для участников акции также будет организована площадка с викторинами и мастер-классами.

Все желающие смогут принять участие в викторинах «Вехи Победы», «Становится историей война…», «Знание истории Великой Отечественной войны», «Победный калейдоскоп» и в фотовикторине «Где это?», а также пройти исторический блиц-опрос «Что вы знаете о войне?».

Для детей будет организован мастер-класс по изготовлению цветка из бумаги «И снова май, цветы, салют!» и «Победная гвоздика», а также мастер-классы по изготовлению голубей «Голубь мира, голубь Победы!» и открыток «Штамп+бумага=открытка».

Параллельно будут работать выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…» от военно-исторического клуба «Кольчуга» и выставки книг из фондов городских библиотек: «Солдаты Победы», «Этот день мы приближали как могли».

На площадке, кроме того, состоится книговорот (буккроссинг) «Читайте вместе».