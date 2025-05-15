Культура

Выставку подарков-раритетов открыл в Сети музей-заповедник «Михайловское»

Небольшую, но очень выразительную виртуальную выставку произведений декоративно-прикладного искусства и предметов быта сегодня, 15 мая, открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозицию разместили в новой рубрике #историческая_полка_Михайловского, а поводом для её создания стала без малого шестидесятилетней давности заметка «В дар заповеднику…», опубликованная в «Псковской правде» 8 мая 1966 года.

Чернильница фарфоровая с позолотой (вторая пол. XVIII века). Изображает амура, сидящего верхом на дельфине. Из фондов «Михайловского»

В этой публикации В. С. Бозырев, на то время бывший заместителем директора заповедника, рассказывает о подарках, которые присылали в Михайловское гости музея, побывавшие в псковских пушкинских местах на экскурсиях. Крестьянский чугунный умывальник-водолей, который в музее датировали XIX веком, серебряный подсвечник начала того же столетия и шесть старинных французских книг, изданных в 80-х годах XVIII века прибыли в музей из Ташкента, от Анны Кобловой. «Ленинградец В. Пясковский передал музею фарфоровую чернильницу в виде амура, сидящего на дельфине; его землячка Е. Неверова — секретер из красного дерева; от врача В. Тимофеева получены старинные настольные часы в дубовом футляре. Они снабжены музыкальным механизмом, который исполняет «Военный марш» Вагнера, «Марсельезу» и «Флотский вальс». Ленинградский художник Н. Астапов подарил заповеднику редкий портрет Бориса Годунова, выполненный неизвестным автором в XVII веке», — перечисляет Владимир Бозырев действительно уникальные вещи, за которые их хозяева не запросили от музея ни копейки. Здесь же названы и дарители ценных образцов мебели, дворянского и крестьянского быта. «Все экспонаты, полученные в дар от поклонников пушкинского гения, пополняют литературную экспозицию Дома-музея А.С. Пушкина, интерьеры Дома-музея в Тригорском. Некоторые из них войдут также в число тех материалов, которые сейчас собираются работниками заповедника для будущего музея в Петровском — дома Ганнибалов, восстановление которого решено начать в ближайшее время», — итожит музейщик.

Мельница кофейная (нач. XIX века). Дар ленинградской художницы Н.П. Нератовой. Из фондов «Михайловского»

Напомним, что в новой рубрике, под хэштэгом #историческая_полка_Михайловского сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника и далее планируют размещать наиболее интересные публикации (фрагменты публикаций) о музее, которые появлялись в периодике в разные годы, иллюстрируя их репродукциями фондовых предметов. В «Михайловском» глубоко убеждены, что подобные посты весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ рассказать большому количеству людей о том или ином событии из жизни музея и показать вещи из фондового собрания. Возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».