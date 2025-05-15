Культура

«Ночь музеев» стартовала в Псковском музее-заповеднике

Традиционная акция «Ночь музеев» открылась для посетителей в Псковском музее-заповеднике сегодня, 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заглавная тема праздника в этом году – «Герои и эпоха». Сотрудники музея подготовили для гостей обширную программу. Псковичей и гостей города ждут 12 тематических экскурсий, интерактивные площадки, выступление коллектива классического танца «Щелкунчик», концерт оперного певца Никиты Филаретова.

Свободная работа пространств музея, все выставки и экспозиции начнутся с 19:00 до 20:00 и с 21:30 до 23:00. Мини-экскурсии по выставочным пространствам будут проходить с 20:00 до 21:30.

«Ночь музеев» завершится выступлением кавер-группы «Радио Бэнд» и певицы Юлии Дмитриевой.