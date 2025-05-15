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Культура

«Ночь музеев» пройдет в Псковской области 17 мая

17.05.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Традиционная акция «Ночь музеев» состоится в Псковской области сегодня, 17 мая. Мероприятия акции пройдут, в частности, в Псковском и Изборском музеях-заповедниках, а также в музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское».

Фото: Псковский музей-заповедник

Псков

Для жителей и гостей Пскова подготовлена обширная программа для всех возрастов и интересов. Уникальные и эксклюзивные тематические экскурсии ждут посетителей Псковского музея-заповедника: 

  • Тост императора!
  • Вклад купцов неоценим, память мы о них храним;
  • Воин. Мученик. Святой;
  • Воины духа;
  • Стражи старины псковской;
  • Кто за честность горой – тот герой;
  • Герои ушедших эпох;
  • Герои единой страны;
  • Портрет на фоне эпохи;
  • Художник на войне;
  • Герои, труд и эпоха.

Тематические экскурсии будут проходить по сеансам: 20:00-20:20, 20:30-20:50, 21:00-21:20. Распределение по сеансам и площадкам будет осуществляться во время проведения акции с помощью специальных карточек.

Помимо экскурсий и интерактивных площадок, организаторы «Ночи музеев» в Пскове готовят для участников музыкальные сюрпризы. На торжественном открытии в 19:00 выступит обладатель глубокого баса, оперный певец из Москвы Никита Филаретов. А завершится акция ярким выступлением кавер-группы Radio Band. Концерт стартует в 21:30 на главной сцене в музейном дворике.

«Ночь музеев» в Пскове пройдет с 18:30 до 23:00 по адресу: улица Некрасова, 7. Подробности по телефону: +78112663311.

Филиалы Псковского музея-заповедника 

Филиалы музея также подготовили обширную программу.

 

В Музее истории города Печоры гостей ждут концерт ансамбля «Вереск», театральная постановка детского православного движения «Вестники» по произведению А. Твардовского «Василий Теркин», мастер-класс по росписи на деревянном спиле, экскурсия по экспозициям музе. 

​Музей-усадьба Н. Римского-Корсакова в Вечаше организует выставку предметов, полученных в дар; выступление учащихся Плюсской школы искусств; концерт ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева. В Любенске в этот день пройдет обзорная экскурсия по усадьбе.

​В Музее-усадьбе М. Мусоргского для участников акции подготовили рассказ-воспоминание о жизни во время оккупации Жижицкой волости, концерт классической музыки «Без солнца», а также экскурсию при свечах «Жизнь и творчество М. Мусоргского».

​В Музее-усадьбе С. Ковалевской участников также ждет насыщенная программа: открытие с участием образцового детского коллектива «Театр детской песни «Летний дождь», мини-экскурсии по выставкам музея, интерактивные площадки («Ученые: родственники и друзья С. Ковалевской», «Решение задач в детской и классной комнатах Сони», «Сувенир на память»), просмотр фильмов о С. Ковалевской в видеозале музея.

Изборск

Также всероссийская культурная акция «Ночь музеев. Герои» пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск». В рамках акции состоится концерт двух фольклорных ансамблей казачьей песни России – «Братина» и «Пир-беседушка».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Экскурсионная программа будет располагаться в трех локациях: Изборской крепости, Изборской палате русской словесности и православной веры и в выставочном зале.

В Изборской крепости программу «Ночи музеев» в 18:00 откроет экскурсия «Герои Изборска» по выставке «Победители» посвященной 80-летию Победы и памяти изборян – участников Великой Отечественной войны. 

С 18:00 до 21:00 будет действовать интерактивная площадка для всей семьи - «Сила богатырская». В игре «Путями Александра Невского», будут проводиться испытания на силу, ловкость и смекалку, гости смогут попробовать богатырскую кашу, будет организована фотозона.

Также с 18:00 до 0:00 можно будет посетить выставку «Спаситель земли русской» — о жизни и подвигах великого князя Александра Невского».

В 21:00 пройдет сборная экскурсия по Изборской крепости «Древний страж». 

С 21:00 до 00:00 состоится кинопоказ «Героическое кино»:

  • «Стальная дивизия. «Нет задач невыполнимых.49- я Херсонская» — фильм о подвиге легендарного В.Ф.Маргелова
  • «6 рота. Время героев»
  • «Александр Невский» — художественный фильм (1939).

В Изборской палате Русской словесности и Православной веры в 18:00 состоится встреча «Наши герои — наша история» с главным хранителем музея-заповедника с ветеранами, дарителями, друзьями музея в рамках традиционной акции «Дарю музею».

С 18.00 до 22.00 пройдет показ документального фильма «Изборский дух» о создании изборской палаты Русской словесности и Православной веры академика Российской академии художеств, лауреата Государственной премии СССР, народного художника СССР, почетного гражданина г. Пскова П.П. Оссовского.

Выставочный зал порадует гостей Изборска предпоказом выставки «Петр Оссовский. Русский реализм» в 19:00, в 19:30 программу продолжит концерт «О героях все песни» от ансамблей казачьей песни «Братина» и «Пир — беседушка».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Работа музейных экспозиций будет продолжаться с 18.00 до 22.00, а Изборской крепости с 18:00 до 0:00.

«Михайловское»

В Михайловском в «Ночь музеев» все желающие смогут стать участниками исторической реконструкции.

Новая программа-реконструкция называется «Май 1945-го года». Проведут её в музее «Пушкинская деревня» в Бугрово 17 мая, начнут в 19.00.

А.С. Шаров. Пушкинские Горы. Первомайская демонстрация 1952 года. Из фондов «Михайловского».

Новая программа подготовлена музейщиками с опорой на многочисленные архивные документы и воспоминания жителей Пушкинских Гор о событиях 80-летней давности. «Наши гости смогут пережить волнующие минуты — услышать по радио объявление Победы над фашистской Германией, присоединиться к народному ликованию, побывать на торжественном митинге и сходе деревенских жителей с выступлением агитбригады, вникнуть в планы по восстановлению района, в том числе — по организациям субботников в Пушкинском заповеднике. Участники программы собственными руками изготовят праздничный транспарант и бумажные цветы и возложат их к Могиле Неизвестного солдата», — рассказали в музее, добавив, что не обойдётся и без неизменных для любого деревенского праздника игр и танцев под гармонь.

Источник: Псковская Лента Новостей
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