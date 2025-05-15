Культура

Светлана Мельникова: В музее хранится наш генетический код

Торжественное открытие «Ночи музеев» состоялось в Псковском музее-заповеднике сегодня, 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Об открытии объявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она поприветствовала гостей праздника и отметила, что героический Псков достоин хорошего музея.

«Я представить себе не могу, чтобы в Пскове не было музея. Потому что здесь, в музее, хранится наш генетический код, то, что делает нас россиянами, здесь приходят важные и нужные вещи. Мы вас ждём, мы вам рады!» - поделилась Светлана Мельникова.

Церемонию продолжила концертная программа. Перед псковичами и гостями города выступил образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик» имени Л. Г. Изотовой и оперный певец, участник СВО Никита Филаретов. Он исполнил песни военных лет и Советской эстрады «Ты моя мелодия», «Синяя вечность», «Ах, эта свадьба», «Русский вальс», «Хотят ли русские войны», «Горячий снег», «Катюша».

По окончании открытия гости акции «Ночь музеев» разошлись по выбранным заранее мини-экскурсиям по выставочным пространствам музея-заповедника.