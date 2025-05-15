Культура

Гости «Ночи музеев» первыми посетили выставку художника Петра Оссовского

Мини-экскурсия «Герои, труд и эпоха» проходит в рамках «Ночи музеев» сегодня, 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Научный сотрудник художественного отдела Софья Кобелева представляет гостям акции «Ночь музеев» выставку «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника». Посетители могут увидеть её первыми. В выставочном зале находятся работы псковского цикла.

«Пётр Оссовский долгое время жил на острове Залита, он вдохновлялся природой и жителям. Именно там он писал многие картины, в том числе "Рыбаки острова Залита". Этой картиной художник передавал значимость становления человека, ведь сам наблюдал за тем, как рос и мужал каждый рыбак», - сообщает Софья Кобелева.

Научный сотрудник отмечает, что суровый стиль - это ответвление соцреализма, а Пётр Оссовский - народный художник: он писал простых людей для простых людей.

«Тема вдов часто встречается на картинах сурового стиля. Почему именно они? Это отголоски войны, после которой женщинам приходилось быть и матерью, и отцом, и хозяином в доме», - рассказывает научный сотрудник о картине «Псковитянка».

Официальное открытие выставки «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» состоится завтра, 18 мая.