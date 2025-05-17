Культура

Увидеть «Портреты на фоне эпохи» смогли гости «Ночи музеев» в Пскове

Мини-экскурсия «Портреты на фоне эпохи» прошла в рамках «Ночи музеев» в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выставочном пространстве «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» представлены 106 портретов XVIII–XX веков. Сотрудники музея готовили их целый год. Научный сотрудник художественного отдела Мария Проценко рассказала посетителям о развитии жанра портрета в русском изобразительном искусстве и о героях картин.

«Каждая работа заслуживает внимания. Уникальными некоторые из них делает не только мастерство автора, но и его неизвестность. Например, портрет императрицы Елизаветы Петровны был написан придворным живописцем, имя которого неизвестно», - отметила Мария Проценко.

Значительная часть работ выставки «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» экспонируется впервые.