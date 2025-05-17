Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
«Райский уголочек» в Великих Луках
ПЛН 25 ЛЕТ
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
Профсоюзный Первомай
Места силы Псковской области
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
День В деревне
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Культура 17.05.2025 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 18.05.2025 04:480 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.05.2025 04:330 Увидеть «Портреты на фоне эпохи» смогли гости «Ночи музеев» в Пскове  17.05.2025 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 17.05.2025 21:110 Гости «Ночи музеев» первыми посетили выставку художника Петра Оссовского 17.05.2025 20:330 Светлана Мельникова: В музее хранится наш генетический код
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:364 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 11.05.2025 09:206 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 11.05.2025 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Увидеть «Портреты на фоне эпохи» смогли гости «Ночи музеев» в Пскове 

18.05.2025 04:33|ПсковКомментариев: 0

Мини-экскурсия «Портреты на фоне эпохи» прошла в рамках «Ночи музеев» в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выставочном пространстве «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» представлены 106 портретов XVIII–XX веков. Сотрудники музея готовили их целый год. Научный сотрудник художественного отдела Мария Проценко рассказала посетителям о развитии жанра портрета в русском изобразительном искусстве и о героях картин.

«Каждая работа заслуживает внимания. Уникальными некоторые из них делает не только мастерство автора, но и его неизвестность. Например, портрет  императрицы Елизаветы Петровны был написан придворным живописцем, имя которого неизвестно», - отметила Мария Проценко.

Значительная часть работ выставки «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» экспонируется впервые.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 247 человек
18.05.2025, 04:480 «Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.05.2025, 04:330 Увидеть «Портреты на фоне эпохи» смогли гости «Ночи музеев» в Пскове  17.05.2025, 23:210 Труп мужчины извлекли из реки Великой в Пскове 17.05.2025, 22:130 Группа «Оттава Ё» выступила на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах
17.05.2025, 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 17.05.2025, 22:000 Конкурс «Безопасное колесо» провели для псковских школьников 17.05.2025, 21:530 Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами установили в Усвятах 17.05.2025, 21:400 Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт
17.05.2025, 21:200 Псков и Дмитров подвели итоги конкурса школьных работ «Небо выбрало нас…» 17.05.2025, 21:110 Гости «Ночи музеев» первыми посетили выставку художника Петра Оссовского 17.05.2025, 21:000 О соблюдении антикоррупционного законодательства напомнили представителям Псковского филиала Университета ФСИН 17.05.2025, 20:400 Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией
17.05.2025, 20:330 Светлана Мельникова: В музее хранится наш генетический код 17.05.2025, 20:170 Рыбака в камуфлированной куртке продолжают искать в Пыталово 17.05.2025, 20:000 Мошенники рассылают фейки о проверке графика отключений воды 17.05.2025, 19:560 Детский духовой оркестр выступил в псковском сквере. ФОТО
17.05.2025, 19:400 Эксперт заявил, что зарплаты в IT-сфере могут пойти вниз 17.05.2025, 19:210 Автомобиль поместили на спецстоянку из-за нетрезвого водителя за рулем в Новом Изборске 17.05.2025, 19:150 Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в понедельник 17.05.2025, 19:100 «Ночь музеев» стартовала в Псковском музее-заповеднике
17.05.2025, 19:070 До +18 градусов прогреется воздух днем 18 мая 17.05.2025, 18:370 Дискуссионную сессию провели в Псково-Печерском монастыре 17.05.2025, 18:240 Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая 17.05.2025, 18:000 Акцию «Внимание, дети!» продолжают проводить в Новосокольническом районе
17.05.2025, 17:420 Псковичам показали, как выглядел город сразу после освобождения от фашистов 17.05.2025, 17:202 Российские туристы могут обменять рубли в десяти странах мира 17.05.2025, 17:000 Нетрезвого водителя остановили в Острове 17.05.2025, 16:440 Часть дорог в муниципалитетах Псковской области закроют из-за проведения ралли
17.05.2025, 16:250 Вторая Школа креативных индустрий откроется в Псковской области 17.05.2025, 16:200 Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая 17.05.2025, 16:000 Председатель белорусского союза туриндустрии: Паломничество может быть естественным антидепрессантом 17.05.2025, 15:380 «Газель» врезалась в дерево на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове
17.05.2025, 15:160 Тройное ДТП произошло вблизи псковской деревни Уграда 17.05.2025, 15:000 Разработка паломнического маршрута для молодежи прошла в Псковской области 17.05.2025, 14:360 Темы августовских Пушкинских чтений объявил музей-заповедник «Михайловское» 17.05.2025, 14:160 Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни
17.05.2025, 14:000 Весенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Стругах Красных 17.05.2025, 13:360 Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия дня рождения Суворова 17.05.2025, 13:180 Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение» 17.05.2025, 13:000 В «Михайловском» открыли виртуальную фотовыставку о Любови Гейченко к дню её 105-летия
17.05.2025, 12:370 Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом 17.05.2025, 12:124 Комитеты Псковской области преобразуют в министерства 17.05.2025, 11:570 Россия и Украина договорились обменяться условиями для прекращения огня 17.05.2025, 11:480 Михаил Ведерников: Псковская область - ключевой центр духовного притяжения
17.05.2025, 11:361 Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение» 17.05.2025, 11:180 Второй день международного конгресса «Единение» стартовал в Печорах 17.05.2025, 11:000 Правительство не введет выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума 17.05.2025, 10:360 Элла Памфилова посетит Псковскую область 22 мая
17.05.2025, 10:200 На Земле началась мощная магнитная буря - синоптик 17.05.2025, 10:001 Дачникам грозит штраф до 15 тысяч рублей за неправильное приготовление шашлыка 17.05.2025, 09:360 Проверку качества еды в Псковской областной инфекционной больнице проводят ежедневно - комитет 17.05.2025, 09:200 В российских регионах при поддержке ЕР и Минпросвещения РФ строят и ремонтируют новые школы, детсады и колледжи
17.05.2025, 09:000 «Ночь музеев» пройдет в Псковской области 17 мая 16.05.2025, 22:000 Как понять, что у человека есть лидерские задатки, рассказал эксперт 16.05.2025, 21:390 «Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая». ВИДЕО 16.05.2025, 21:370 Михаил Ведерников может возглавить Совет регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области
16.05.2025, 21:210 Пскович хотел сходить с девушкой в театр, но был обманут мошенниками 16.05.2025, 20:560 Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России 16.05.2025, 20:300 Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о штрафе за продажу энергетиков детям 16.05.2025, 20:110 Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии
16.05.2025, 19:520 Отопительный сезон в Пушкиногорском районе завершится 19 мая 16.05.2025, 19:280 О проекте «Разговоры о важных» узнали в Пскове гости празднования четырехлетия ПФКИ 16.05.2025, 19:200 В ГД считают важной достигнутую с Киевом договоренность об обмене пленными 16.05.2025, 19:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев. Герои» в Изборске и «Секреты изборского чая» 
16.05.2025, 18:450 В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с «Пушкинской картой» 16.05.2025, 18:340 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 16.05.2025, 18:200 Минюст внес новые организации в реестр иноагентов 16.05.2025, 18:000 «Семейные ценности»: Что значит быть женой военного? ВИДЕО
16.05.2025, 17:530 Итоговые соревнования по спортивной аэробике «Весна на Ловати» пройдут в Великих Луках 16.05.2025, 17:500 Росгвардейцы в Псковской области проводят отбор кандидатов для поступления в вузы 16.05.2025, 17:460 «Молодая гвардия» Пушкинских Гор 16.05.2025, 17:330 «Независимую ассоциацию врачей»* и движение «Европейский Петербург»* признали иноагентами
16.05.2025, 17:320 Псковские предприятия могут принять участие в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие» 16.05.2025, 17:250 Женщину изобличили в убийстве пенсионерки в Пскове, совершенном 33 года назад 16.05.2025, 17:170 «Хайпожоры»: «Девочек обижать нельзя» и зумеры против бумеров. ВИДЕО 16.05.2025, 17:150 Люди старше 65 лет стали активнее использовать банковские сервисы и бесконтактную оплату – Сбер
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru