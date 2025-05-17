Культура

Псковский музей-заповедник сохранил 61 тысячу единиц нумизматической коллекции

На текущий момент в Псковском музее-заповеднике сохранилась 61 тысяча единиц объектов нумизматики, сообщила заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королева на открытии XXIII Всероссийской нумизматической конференции, посвященной 600-летию начала монетной чеканки в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«XXIII Всероссийская нумизматическая конференция, посвященной 600-летию начала монетной чеканки в Пскове, это долгожданное событие для нашего музея, ведь оно связано с исторической датой сентября 1424 года и февраля 1425 года», — отметила она.

Говоря о значении данной конференции, Эльвира Королева подчеркнула, что нумизматическая коллекция является одной из первых, сформировавшихся в музее ещё в период его существования как музея Псковского археологического общества. На сегодняшний день в коллекции музея хранятся почти 61 тысяча единиц нумизматики, включая находки, переданные как крестьянами, так и дворянами.

«Нумизматика — это одна из самых элитарных исторических дисциплин, и не каждый региональный музей может гордиться наличием собственных нумизматов», — добавила Эльвира Королева.

Заместитель директора также сообщила о подготовке двух залов для нумизматической выставки, на которой будут представлены около тысячи монет из собрания музея, включая восточные монеты с 8 века, западноевропейские монеты 10-11 веков и монеты русской чеканки, включая деньгу Псковскую.

«Мы приглашаем всех псковичей с завтрашнего дня посетить эту выставку в Поганкиных палатах. Важно помнить, что Псков имел свою монету, которая чеканилась вплоть до присоединения к Москве, и денежный двор оставался значимым в стране до конца 17 века», — заключила Эльвира Королева.