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Культура

Проголосовать за игру «Выходные с Пушкиным» на всероссийском конкурсе могут псковичи

19.05.2025 15:57|ПсковКомментариев: 0

Автор игры про Пушкинские Горы «Выходные с Пушкиным» Анастасия Михайлова из Псковской области прошла в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка». Итоги заявочной кампании подвел и утвердил оргкомитет всероссийского конкурса. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она рассказала подробности об игре.

«Идея создать настольную игру по пушкинской тематике появилась у меня спонтанно. Я занимаюсь сувенирной продукцией: создаю различные открытки, шоперы, значки, магниты, Тематика связана с Пушкинскими Горами. Я решила как-то выйти за рамки чего-маленького и создать что-то более масштабное, крупное. Потом появился этот конкурс, и я решила поучаствовать. Прошла во второй этап. Сейчас начинается активное народное голосование», — рассказала Анастасия Михайлова.

Она уточнила, что игра представляет из себя карту Пушкинских Гор, где каждый может почувствовать себя там туристом и пройти экскурсию вместе самим поэтом Александром Пушкиным, от лица которого ведется игра. Игру можно использовать в качестве путеводителя.

«Опыт создания игры у меня впервые, всю информацию собирала по крупицам. В голове родилась идея, что я хочу создать путеводитель по Пушкинским Горам. Сначала хотела сделать буклет, потом у меня родилась идея оформить это более интересно, перевести в настольную игру, добавить туда какие-то интересные факты про Пушкинские Горы. Потому что обычно рассказывают только какие-то основы. В игре присутствует множество интересных и скрытых фактов. Это бродилка, то есть нужно ходить по клеточкам, изучать информацию про Пушкинские Горы, про Пушкина, отвечать на различные вопросы, связанные с Пушкиным, с его творчеством, с его биографией, собирать карточки. Игра поучительная, информационная. Для школьного возраста и старше. Если человек ничего не знает, то он сможет по этой игре учиться», – добавила Анастасия Михайлова.
 
 

Проголосовать за игру можно по ссылке

Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28 тысяч заявок из всех 89 регионов России. Из них более двух тысяч было получено от компаний и предпринимателей, которые уже имеют опыт в производстве разнообразных игрушек, а свыше 26 тысяч — от физических лиц. Свои инициативы также предложили и юные россияне.

Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. По итогам будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций — их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Источник: Псковская Лента Новостей
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