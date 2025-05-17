Проголосовать за игру «Выходные с Пушкиным» на всероссийском конкурсе могут псковичи

Автор игры про Пушкинские Горы «Выходные с Пушкиным» Анастасия Михайлова из Псковской области прошла в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка». Итоги заявочной кампании подвел и утвердил оргкомитет всероссийского конкурса. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она рассказала подробности об игре.
«Идея создать настольную игру по пушкинской тематике появилась у меня спонтанно. Я занимаюсь сувенирной продукцией: создаю различные открытки, шоперы, значки, магниты, Тематика связана с Пушкинскими Горами. Я решила как-то выйти за рамки чего-маленького и создать что-то более масштабное, крупное. Потом появился этот конкурс, и я решила поучаствовать. Прошла во второй этап. Сейчас начинается активное народное голосование», — рассказала Анастасия Михайлова.
Она уточнила, что игра представляет из себя карту Пушкинских Гор, где каждый может почувствовать себя там туристом и пройти экскурсию вместе самим поэтом Александром Пушкиным, от лица которого ведется игра. Игру можно использовать в качестве путеводителя.
Проголосовать за игру можно по ссылке.
Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28 тысяч заявок из всех 89 регионов России. Из них более двух тысяч было получено от компаний и предпринимателей, которые уже имеют опыт в производстве разнообразных игрушек, а свыше 26 тысяч — от физических лиц. Свои инициативы также предложили и юные россияне.
Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. По итогам будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций — их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.