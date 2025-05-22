Культура

Заслуженный артист РФ Евгений Дятлов выступит на полигоне «Завеличье» 31 мая

Уже на следующей неделе в Псковской области пройдут чемпионат и первенство по практической стрельбе на Кубок губернатора. Как рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, в заключительный день, 31 мая, на полигоне «Завеличье» будут работать интерактивные площадки и организована культурная программа. На сцене выступит Заслуженный артист России Евгений Дятлов, исполнитель русского романса и лирической песни.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Актёр сыграл более 40 ролей в кино и телесериалах, участвует в музыкальных передачах и шоу. Но не все знают, что Евгений – ещё и хороший стрелок, сам увлекается практической стрельбой и уже был на наших соревнованиях в качестве не только гостя, но и участника, - рассказал Михаил Ведерников. - Уверен, многие любят творчество Евгения. Обязательно приходите».

Соревнования по стрельбе на Кубок губернатора пройдут в Псковской области в седьмой раз.

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Ранее сообщалось, что схема движения общественного транспорта 31 мая, в день проведения чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области, будет изменена.