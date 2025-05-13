Спорт

Соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора в седьмой раз пройдут в Пскове

С 28 по 31 мая в Псковской области уже в седьмой раз пройдут чемпионат и первенство по практической стрельбе на Кубок губернатора, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«В этом году мы посвятили мероприятие 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В заключительный день, 31 мая, на полигоне "Завеличье" для горожан и гостей Пскова будет организована культурная программа и работа интерактивных площадок – уверен, будет интересно и взрослым, и детям! До встречи на соревнованиях!» - сказал губернатор.

Масштабные международные состязания соберут порядка 800 участников – представителей силовых структур, спортсменов, школьников Псковской области, регионов СЗФО и Республики Беларусь.