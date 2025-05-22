Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
в «Покровском»
Псковская область 80-летие Победы
Театр кошек Куклачева в Псковской области
«Лавандовая ночь» в «Покровском»
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
День В деревне
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
160 Лет На страже здоровья
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Сбор на лечение пенсионерки
 
 
 
ещё Культура 22.05.2025 09:540 «Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной 25.05.2025 19:400 «День непослушания» объявили в Пушкинском Заповеднике 25.05.2025 12:200 Псковичей и гостей города приглашают на музейный тур в усадьбу Римского-Корсакова 24.05.2025 17:000 В псковский библиотеке на Конной открылась выставка, затягивающая читателей в другое измерение 24.05.2025 14:370 К 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова 24.05.2025 14:210 Выставка «ЧелоВек сурового стиля» с ведущим участием Пушкинского Заповедника открылась в Москве
 
 
 
Самое популярное 20.05.2025 17:040 Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 21.05.2025 12:270 Появилось видео горящего автобуса на Октябрьском проспекте в Пскове 21.05.2025 12:001 Пассажирский автобус горит на Октябрьском проспекте в Пскове 20.05.2025 19:423 Голый мужчина ходил около «Простории» в Пскове. ВИДЕО 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«День непослушания» объявили в Пушкинском Заповеднике

25.05.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» идут последние репетиции нового спектакля «День непослушания», которым студийцы и их наставник, профессиональный режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева планируют завершить свой учебный год, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В «Лукоморье» репетируют. Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Новая работа «лукоморцев» — весёлое представление по мотивам произведений Андрея Усачёва, Григория Остера, Дональда Биссета и других авторов, активно работавших или продолжающих работать для детской читательской аудитории.

«Вместе с героями нашей сказки мы отправимся в мир, где нет места правилам, где всё кувырком и вверх тормашками. А в завершении всех гостей ждёт настоящее морское приключение! Шумно и весело оседлаем танцевальную волну под предводительством особого гостя — Пиратки Кэтти», — цитирует служба информации Пушкинского Заповедника Дарину Дементьеву.

 

Новый спектакль назначен на 31 мая — канун первого дня лета, он же — Международный день защиты детей. На премьеру, которую покажут в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра, приглашаются все желающие. Вход на неё свободный. Начнут показ спектакля «День непослушания» в 15.00.

В музее-заповеднике напомнили, что «День непослушания» — это уже третий спектакль юных «театралов». Именно так — словом, которым принято обозначать не артиста, а любителя и завсегдатая театра — называет своих учеников руководитель студии, подчёркивая тем самым, что все занятия — тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, проч., проч. — направлены не столько на профессиональную актёрскую подготовку студийцев, сколько на воспитание грамотного и доброжелательного зрителя в будущем.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что детская театральная студия «Лукоморье» при музее начала работу в октябре 2023 года. Её участники — дети из посёлка Пушкинские Горы; возраст студийцев — от 8 до 12 лет. Занятия в студии бесплатные.

Теги: #культура #михайловское #музей-заповедник #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 256 человек
25.05.2025, 20:400 Скончалась почётный гражданин Новосокольников Александра Базлова 25.05.2025, 20:200 Врач рассказала о способах защиты от солнца людям с бледной кожей 25.05.2025, 20:000 Борис Елкин рассказал о подвиге Михаила Харченко в годы ВОВ 25.05.2025, 19:400 «День непослушания» объявили в Пушкинском Заповеднике
25.05.2025, 19:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 26 мая 25.05.2025, 19:000 МВД продолжает розыск жителя Пскова со шрамом над левым глазом 25.05.2025, 18:400 До +21 градуса и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 мая 25.05.2025, 18:200 В Госдуме рассказали о появлении многоквартирных деревянных домов в ближайшие два года
25.05.2025, 18:000 Международный день пропавших детей отмечается 25 мая 25.05.2025, 17:400 В Пскове пройдёт чемпионат города по ловле поплавочной удочкой 25.05.2025, 17:200 Яичницу из страусиных яиц могли попробовать псковичи в парке Строителей  25.05.2025, 17:000 Женщин-пенсионеров в России почти в два раза больше, чем мужчин
25.05.2025, 16:400 Псковские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Игрушка в добрые руки» 25.05.2025, 16:202 Певица Йоко выступила на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове 25.05.2025, 16:000 Два человека госпитализированы в результате ДТП на Советской улице в Пскове 25.05.2025, 15:400 Еженедельный забег «5 вёрст» прошёл 156-й раз в Пскове
25.05.2025, 15:204 На посольство РФ в Швеции утром сбросили ёмкость с краской 25.05.2025, 15:000 Показ «Этномода» прошёл в Пскове. ФОТО 25.05.2025, 14:400 Великолучанка подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт гражданки Республики Беларусь 25.05.2025, 14:200 Так вот ты какой, благородный олень!
25.05.2025, 14:000 Показ «Этномода» проходит в парке Строителей в Пскове  25.05.2025, 13:400 День химика отмечают в России 25 мая 25.05.2025, 13:200 Дороги в нескольких районах Псковской области перекроют из-за подготовки к соревнованиям по ралли 25.05.2025, 13:000 Ремесленную ярмарку могут посетить псковичи в парке Строителей 
25.05.2025, 12:400 Правительство упростило оформление билетов на поезда для инвалидов 25.05.2025, 12:200 Псковичей и гостей города приглашают на музейный тур в усадьбу Римского-Корсакова 25.05.2025, 12:000 Всемирный день футбола отмечается 25 мая 25.05.2025, 11:400 Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли за 2024 год
25.05.2025, 11:201 Виктор Антонов: Население Псковской области стало сокращаться еще при советской власти 25.05.2025, 11:200 В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с медицинскими картами 25.05.2025, 11:000 Обществознание уберут из школьной программы для 6 и 7 классов 25.05.2025, 10:400 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за погоды
25.05.2025, 10:200 Певица Йоко выступит на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове 25.05.2025, 10:000 На сайте ФССП заработал общедоступный реестр должников по алиментам 25.05.2025, 09:400 Экономист рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии 25.05.2025, 09:200 Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая
25.05.2025, 09:000 День филолога отмечают в России 25 мая 24.05.2025, 22:000 Эксперты перечислили необходимые в дачной аптечке лекарства 24.05.2025, 21:370 Россия в I квартале вдвое сократила ввоз иностранного вина 24.05.2025, 21:190 Фестиваль «Семья в деле» прошел в Псковской области
24.05.2025, 20:570 Александр Козловский: Школа №16 может по праву гордиться своими учениками 24.05.2025, 20:430 До + 20 градусов ожидается в Псковской области днем 25 мая 24.05.2025, 20:240 Представители системы здравоохранения Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий 24.05.2025, 20:000 Фармаколог сообщил о положительном эффекте от использования ИИ в медицине
24.05.2025, 19:380 Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования дела о нарушении прав одинокой матери из Пскова 24.05.2025, 19:201 ФК «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу 24.05.2025, 19:000 Требуются кандидаты для замещения должностей в псковской полиции 24.05.2025, 18:400 Псковичи поддались на уловки мошенников и лишились более миллиона рублей
24.05.2025, 18:220 «День соседей» отметили жители псковской деревни Хотицы 24.05.2025, 18:000 Тело писателя Юрия Никитина подвергнут криоконсервации 24.05.2025, 17:370 Последние звонки прошли в школах Пушкиногорского района 24.05.2025, 17:171 Профессия по любви. Почему выбор подростка должен быть согрет родительским теплом, а не холодом амбиций
24.05.2025, 17:000 В псковский библиотеке на Конной открылась выставка, затягивающая читателей в другое измерение 24.05.2025, 16:401 Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации 24.05.2025, 16:230 Двух молодых псковичей будут судить за безосновательное избиение отца с сыновьями 24.05.2025, 16:000 Александр Козловский: Сегодня мне выпала честь поздравить выпускников моего родного лицея с последним звонком
24.05.2025, 15:360 Арина Хитрова стала лучшим поваром Псковской области 24.05.2025, 15:160 Михаил Ведерников: Поздравляю всех наших выпускников с окончанием школы 24.05.2025, 15:000 Житель Псковского района рискует оказаться за решеткой за попытку украсть упаковку пива 24.05.2025, 14:370 К 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова
24.05.2025, 14:210 Выставка «ЧелоВек сурового стиля» с ведущим участием Пушкинского Заповедника открылась в Москве 24.05.2025, 14:000 Родители из Пскова рассказали, сколько потратят на организацию выпускного - опрос 24.05.2025, 13:380 В «Ростехе» пояснили о том, каким должен быть современный инженер 24.05.2025, 13:200 Псковичу грозит до 12 лет заключения за смертельное ДТП на трассе Санкт-Петербург-Псков-Невель
24.05.2025, 13:000 Россиянам объяснили, чем опасно купание в мае 24.05.2025, 12:370 Житель Псковского района попал под суд за нетрезвое вождение 24.05.2025, 12:160 В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня 24.05.2025, 12:000 Пропавшего в Псковской области хромого мужчину объявили в федеральный розыск
24.05.2025, 11:400 Андрей Козлов: В 2024 году есть ряд моментов, которые мы не доработали 24.05.2025, 11:200 Последние звонки проходят в школах по всей России 24.05.2025, 11:000 Масштабные соревнования по кудо стартовали в Псковской области 24.05.2025, 10:400 Антон Минаков: Фракция ЛДПР подготовила ряд вопросов к предстоящему отчету губернатора
24.05.2025, 10:240 Жительницу Псковского района будут судить за неуплату алиментов 24.05.2025, 10:000 Психолог рассказала о подготовке ребенка к детскому лагерю 24.05.2025, 09:400 День кадровика празднуют в России 24 мая 24.05.2025, 09:200 Стало известно, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru