Культура

«День непослушания» объявили в Пушкинском Заповеднике

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» идут последние репетиции нового спектакля «День непослушания», которым студийцы и их наставник, профессиональный режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева планируют завершить свой учебный год, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В «Лукоморье» репетируют. Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Новая работа «лукоморцев» — весёлое представление по мотивам произведений Андрея Усачёва, Григория Остера, Дональда Биссета и других авторов, активно работавших или продолжающих работать для детской читательской аудитории.

«Вместе с героями нашей сказки мы отправимся в мир, где нет места правилам, где всё кувырком и вверх тормашками. А в завершении всех гостей ждёт настоящее морское приключение! Шумно и весело оседлаем танцевальную волну под предводительством особого гостя — Пиратки Кэтти», — цитирует служба информации Пушкинского Заповедника Дарину Дементьеву.

Новый спектакль назначен на 31 мая — канун первого дня лета, он же — Международный день защиты детей. На премьеру, которую покажут в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра, приглашаются все желающие. Вход на неё свободный. Начнут показ спектакля «День непослушания» в 15.00.

В музее-заповеднике напомнили, что «День непослушания» — это уже третий спектакль юных «театралов». Именно так — словом, которым принято обозначать не артиста, а любителя и завсегдатая театра — называет своих учеников руководитель студии, подчёркивая тем самым, что все занятия — тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, проч., проч. — направлены не столько на профессиональную актёрскую подготовку студийцев, сколько на воспитание грамотного и доброжелательного зрителя в будущем.

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В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что детская театральная студия «Лукоморье» при музее начала работу в октябре 2023 года. Её участники — дети из посёлка Пушкинские Горы; возраст студийцев — от 8 до 12 лет. Занятия в студии бесплатные.