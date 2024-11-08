Культура

Всё про тайную жизнь ёлочных игрушек расскажут гостям «Михайловского»

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начались репетиции спектакля к Новому году. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, праздничное представление, над которым сейчас работают студийцы и их руководитель, профессиональный режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева, называется «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек». Юные артисты расскажут и покажут своим гостям, как готовятся к Новому году мишура и фонарики, разноцветные шары и звёзды. У ёлочных украшений, какими их представят воспитанники театрального «Лукоморья», оказывается, тоже есть заботы и радости, а главное — мечты.

Из «михайловской пушкинианы» Игоря Шаймарданова. Рисунок со страницы художника в социальной сети

Новогодний спектакль, а с ним и традиционный детский праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, танцами и играми, а ещё непременными подарками из мешка, по традиции открывает каникулярную афишу Государственного музея-заповедника «Михайловское». Он назначен на 28 декабря. Жителей и гостей Святогорья ждут на сказку в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

В музее напомнили, что бесплатная театральная студия «Лукоморье» для местных ребят в возрасте от 8 до 12 лет была создана чуть более года назад, в начале октября 2023-го. С первых занятий воспитанники Дарины Дементьевой «…стали заниматься тренингами всех видов и мастей»: упражнениями, направленными на развитие речевого аппарата, пластики и мышечной свободы, чувства ритма, внимания и наблюдательности, воображения и фантазии. Они учились преодолевать страх перед публичными выступлениями, вслушиваться в себя, а попутно знакомились с театральной терминологией, с основами сценической этики. Но главной задачей этой учёбы Дарина Дементьева считает воспитание любви к театру. «Я намеренно называю своих подопечных не артистами, актёрами, а театралами, то есть, по Ожегову, любителями театра — говорит режиссёр. — Для меня важна именно любовь участников студии к актёрскому ремеслу и ко всему театральному процессу в целом. Как в шутку говорится в нашей студии, “артистом можешь ты не быть, но любить театр ты обязан“». Уже через полгода занятий, в июне этого года, студийцы показали зрителям свою первую работу — получасовой спектакль-попурри «Сказочная чехарда» по произведениям А. С. Пушкина, и это представление было очень тепло принято первыми зрителями юных пушкиногорских театралов.

«Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» — вторая большая работа студийцев и их наставника, сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике также добавили, что большая праздничная программа к Новому году и Рождеству Христову распланирована на период с 28 декабря текущего и до 8 января наступающего года включительно. В неё войдут концерты, фольклорные гуляния, мастер-классы, многое другое.