Культура

Штрихи к портрету: посвящённая Шуберту выставка открылась в Полибино

В Год защитника Отечества и 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской в музее-усадьбе в Полибино открылась выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету». Она посвящена деду первой женщины-профессора математики, генералу от инфантерии, известному учёному в области геодезии и картографии.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала на открытии экспозиции и узнала, какие уникальные вещи в ней представлены.

Из зарубежной коллекции

Официальное открытие нового выставочного пространства в музее-усадьбе С. В. Ковалевской состоялось 29 мая. В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Псковского музея-заповедника и его филиалов, представители администрации Великолукского района, журналисты. Музыкальное сопровождение обеспечили преподаватель и ученица музыкально-исполнительского отделения по классу скрипки детской школы искусств «Центр» города Великие Луки Варвара Фёдорова и Ольга Ключина.

«Открытие выставки - это всегда долгожданное, волнительное и праздничное событие. А праздник невозможен без музыки. Фёдор Фёдорович Шуберт был очень разносторонним и талантливым человеком. Наша выставка обозначена как «Штрихи к портрету». Одним из таких штрихов является любовь к музыке, которая всегда звучала в семье Шуберта, будь то светские приемы или уроки домашнего музицирования для детей. В 1986 году на экраны вышел трехсерийный фильм о Софье Ковалевской, который тоже был наполнен музыкой», - поприветствовала собравшихся Светлана Белюкова, заведующая мемориальным музеем-усадьбой С. В. Ковалевской.

Гости собрались во флигеле, где располагается основная экспозиция, которой в 2025 году исполнилось 25 лет. Здесь посетителей знакомят с историей жизни и деятельности Софьи Ковалевской, неотъемлемой частью экскурсии является рассказ о её семье и, конечно же, о Фёдоре Фёдоровиче Шуберте.

«Каждую выставку всегда предваряет некое событие, после которого становится понятно – надо делать. У нас таких событий было несколько. При общении с нашими туристами мы понимаем, что имя Фёдора Фёдоровича Шуберта известно, но осознание того, что известнейший картограф - это дед Ковалевской, приходит именно здесь. Однажды во время экскурсии, когда мы дошли до портретов, посвященных семье матери Софьи Васильевны Елизаветы Фёдоровны Шуберт, мужчина из группы уточнил: «Подождите, это что, тот самый Шуберт, знаменитый картограф? Да ему надо целую экспозицию посвятить!» - рассказала о зарождении идеи экспозиции Светлана Белюкова.

Ещё одним шагом на пути к созданию выставки стал первый визит в Полибино Светланы Мельниковой, которую в 2021 году назначали генеральным директором Псковского музея-заповедника. Ранее она руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, в фондах которого оказалась уникальная коллекция из зарубежного музея Белого воина. Он был основан в начале XX века женой богатого промышленника Екатериной Фишер, которая организовала на территории Франции и Швейцарии места отдыха и лечения для сестер милосердия и русского офицерства, принимала активное участие в судьбе русских эмигрантов. После их пребывания часто оставались документы, портреты и личные вещи, в итоге вошедшие в состав коллекции. После смерти Екатерины ценности оказались в распоряжении её дочери Татьяны Бельчевой, которые она передала в Суздаль, в епархию русской зарубежной православной церкви. Позже ценности оказались в православной автономной церкви. После длительных переговоров экспонаты были переданы в Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

«Мне и моим коллегам удалось убедить представителей церкви, что это достояние России, что мы любой ценой должны всё это сохранить, отреставрировать, тем более, часть коллекции была к тому времени утрачена. Среди огромного количества вещей, самых разных по значимости, был обнаружен портрет неизвестного человека. Музейщики - народ пытливый, была проведена искусствоведческая экспертиза, в итоге выяснилось, что это портрет Фёдора Фёдоровича Шуберта. Когда я впервые приехала в Полибино и увидела его фотографию, сердце заколотилось. Если бы я только могла предположить, что судьба меня приведет в Псковский музей-заповедник! Но самое главное, что портрет в целости и сохранности, он присутствовал на грандиозной выставке «Пыль чужих дорог», посвящённой столетию Русского исхода», - подчеркнула Светлана Мельникова.

«Мужской кабинет»

Копия портрета Шуберта неизвестного художника из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника заняла центральное место в экспозиции в Полибино. Выставочное пространство, оформленное как мужской кабинет в стиле XIX века, развернулось в обновлённом помещении во флигеле. Здесь представлены порядка ста предметов из фондов Псковского музея-заповедника, 40 из них экспонируются впервые. Также партнерами выставки стали Государственный исторический музей, который предоставил цифровые копии топографических карт, связанных с именем Шуберта, и литературный музей Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук, в фондах которого хранится альбом Фёдора Фёдоровича. В состав выставки в Полибино вошли фотокопии некоторых страниц, в том числе титульного листа, на котором Шуберт изобразил «творческий беспорядок» в своём кабинете.

«Фёдор Фёдорович - достаточно известный человек. Очень многое, чем он увлекался, что умел, пришло к нему от отца, Фёдора Ивановича Шуберта, известного астронома и математика в том числе. Фёдор Фёдорович в своих воспоминаниях писал: как только он стал что-либо понимать, отец начал заниматься с ним математикой. Воспитание было достаточно строгим. Мать обучала русскому языку, она была мягкой по характеру. А отец был очень серьёзным, никакого баловства не терпел, поэтому очень рано отдал своего сына в школу военных геодезистов при генеральном штабе. Поэтому военная карьера Фёдора Фёдоровича началась достаточно рано, в 14 лет. В 1805 году Фёдор Иванович Шуберт вошел в дипломатическую миссию в Китай, он должен был делать необходимые астрономические расчеты и в помощники взял 16-летнего сына. Федор Фёдорович достаточно красочно описывает эту миссию, в состав которой также вошел художник Андрей Мартынов. Ему было поручено делать зарисовки по ходу движения из Петербурга до китайской границы. В музее хранятся гравюры, посвященные этой миссии, которые впоследствии были изданы Андреем Мартыновым», - рассказала собравшимся куратор выставки, хранитель музейных предметов мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской Нина Янченкова.

Она добавила, что Фёдор Федорович был участником войны 1812 года и многих других, при этом помимо военных талантов у него были способности к дипломатии, и где бы он ни находился, всегда занимался картографической деятельностью. Вернувшись из заграничных походов, он возглавил военно-топографическое депо и приступил к многолетней работе по картографированию Российской империи. С копиями некоторых карт сегодня могут ознакомиться посетители имения в Полибино.

Здесь же представлены предметы, связанные с его научной деятельностью, и непременные атрибуты кабинета XIX века. Как правило, он делился на несколько зон. Первая - обязательно делового направления: книжный шкаф и письменный стол с необходимыми принадлежностями, в числе которых чернильница, подставка для спичек, пепельница, щётка для чистки перьев, перьевая ручка, подставки. В «мужском кабинете» в музее-усадьбе С. В. Ковалевской также можно увидеть небольшое гусиное перо, найденное в великолукском архиве в деле за 1805 год. Имеется коробочка для хранения марок и перьев, термометр, колокольчик. В зоне досуга, куда хозяин дома приглашал своих гостей после деловых переговоров, - трубка, шахматы и игральные французские карты из фондов филиала Псковского музея-заповедника. На столе, где гостей угощали после игры, - кофемолка, чайник, самовары, старинный бокал, штоф, графинчик для ликера, ложка для пунша.

Также на выставке представлены многие другие предметы, которые могли использоваться хозяином данного кабинета: таз для умывания, всевозможные чайнички и чашки, тарелки, сахарница, сливочник, икорница, кувшин и даже сосисочница с надписью на немецком языке.

Неизгладимые впечатления

Фёдор Федорович служил России более 60 лет, служил честно, с абсолютной самоотдачей, которая была свойственна всем членам их семьи. В отставку ушел по состоянию здоровья и только по настоянию врачей. Последние годы жизни провёл в Германии у дочери, где и написал свои воспоминания, книга с которыми хранится в фондах Псковского музея-заповедника. У Шуберта много заслуг, он оставил глубочайший след в истории и достоин если не отдельного музея, то ещё нескольких выставок. Поэтому в музее-усадьбе С. В. Ковалевской намерены не останавливаться на достигнутом и в будущем создавать новые экспозиции, например, посвящённую Шуберту - коллекционеру, нумизмату.

«Шуберт был одним из основателей общества поощрения художников, на средства которого талантливые люди отправлялись учиться за границу. С первой партией были посланы братья Брюлловы, которые стали впоследствии знаменитыми художниками. У Шуберта была крупнейшая коллекция не только по нумизматике, но и по литографии, дед и прадед Софьи Ковалевской были основателями литографского дела в России», - перечислила лишь некоторые заслуги представителей известного рода Валентина Румянцева, основатель музея-усадьбы в Полибино.

Более 30 лет она отдала восстановлению имения, занималась сбором сведений о Софье Ковалевской, членах её семьи и материалов для основной экспозиции. Новой выставкой в Полибино Валентина Румянцева осталась довольна, как и другие почётные гости.

«В этот особенный год, Год защитника Отечества, мы вспоминаем не только тех, кто сегодня стоит на защите Отечества, наших национальных ценностей, приоритетов, морали и веры, мы вспоминаем всех тех, кто был до нас. Широта интересов у Шуберта была необыкновенная, его таланты, знания и умения были признаны не только соотечественниками. У него полно иностранных орденов, он был героем Бородинского сражения. Он определил точные координаты 14531 населенного пункта. О Шуберте можно говорить бесконечно, личность очень выдающаяся. Я убеждена, что эта часть экспозиции вызовет большой интерес у всех, кто посетит это замечательное имение», - заявила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она обратила внимание на важность музеев, которые являются хранителями «генетического кода нации», позволяют соприкоснуться с подлинностью, что оставляет неизгладимые впечатления, «даёт силу и делает нас русскими людьми».

«Душа радуется, что у нас есть такой музей, который даёт нашим жителям возможность открыть для себя что-то новое. Каждая выставка – это открытие некой тайны. Я часто здесь бываю и вроде бы всё видела, но всегда находится что-то новое, - поделилась впечатлениями заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук. - И всё это благодаря коллективу музея, профессионалам, которые горят своим делом, каждому пришедшему они готовы рассказать всё, что знают, что наработали. Отсюда всегда уходишь с очень приятными впечатлениями. От всей души хочу вам пожелать, чтобы к вам чаще приходили люди со своими идеями, и чтобы выставки всегда складывались».

Мероприятие завершилось небольшой экскурсией по главному усадебному дому, где экспонируется другая, не менее интересная выставка, приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая в доме генерал-лейтенанта артиллерии Василия Васильевича Корвин-Круковского, там, где провела детство внучка генерала от инфантерии Фёдора Фёдоровича Шуберта, открылась экспозиция «На земле, опаленной войной», посвященная защитникам и освободителям Великолукской земли от фашистов, сохранению памяти о тех событиях и людях, которые эту память сохраняют и передают молодому поколению. Новые выставки будут доступны для посетителей музея-усадьбы до 1 октября.

Ульяна Лаблюк