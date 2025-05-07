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«На земле, опалённой войной»: выставка к 80-летию Победы открылась в Полибино

Накануне празднования 80-летия Великой Победы коллектив мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской подготовил выставку «На земле, опалённой войной». Первыми с экспозицией ознакомились великолукские школьники и представители Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского. В преддверии памятной даты посетители узнали, как развивались военные события на юге области, почтили память героев на братском захоронении в Полибино и возложили цветы к мемориалу «Ступинская высота». Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

Не остались в стороне

Знакомство школьников с усадьбой Корвин-Круковских началось с основной экспозиции, которая расположена во флигеле и посвящена жизни и деятельности Софьи Ковалевской. Экскурсию провела хранитель музейных предметов Нина Янченкова.

Учащиеся средней общеобразовательной школы № 16 узнали о воспитании, наставниках будущей знаменитой русской учёной и сложностях, с которыми она столкнулась перед тем, как стать первой женщиной-профессором математики, о её главных достижениях и их значимости для мировой науки.

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Затем гости отправились в главный усадебный дом, где регулярно проводятся временные выставки. Новая экспозиция о Великой Отечественной войне расположилась на втором этаже. Предполагалось, что она займёт всего один зал, в XIX веке выполнявший функции библиотеки, но в итоге потребовалось задействовать ещё два - экспонатов набралось немало.

Начало выставки, фото с раскопок поискового отряда «Штурм»

«В этом году мы отмечаем 80-летие Победы. Несмотря на то, что наш музей связан не с Великой Отечественной войной, а с личностью выдающейся женщины - профессора математики Софьи Ковалевской, сотрудники не смогли остаться в стороне и подготовили тематическую выставку. Мы решили рассказать посетителям о том, что находилось в усадьбе Корвин-Круковских накануне Великой Отечественной войны, и как развивались военные события на этой территории. Все наши выставки мы проводим совместно с партнёрами, в этом году часть экспонатов появилась благодаря сотрудничеству с великолукским поисковым отрядом «Штурм». Они заказали аэрофотосъемку, итог оказался такой: на территории усадебного дома в Полибино не было ни блиндажей, ни окопов. По имеющимся данным, с 1927-го года до июня 1941-го здесь существовала семилетняя школа, а в годы Великой Отечественной войны в имении располагался немецкий военный госпиталь. Нам удалось найти послевоенные снимки, которые датируются 1949-м и 1959-м годами, их можно увидеть в одной из экспозиций», - рассказала Светлана Белюкова, заведующая Мемориальным музеем-усадьбой С. В. Ковалевской.

Она напомнила, что на великолукскую землю фашисты ступили 16 июля 1941 года, то есть через три недели после начала Великой Отечественной войны. И в непосредственной близости от Полибино расположены места, где происходили значимые события.

Одно из них изображено на картине, которая открывает новую выставку в холле перед парадным залом - «Бои у Ступинской высоты». Работу написал в 2018 году великолукский художник Олег Александров и подарил знаменитой великолучанке Марии Сизовой в честь её 95-летия со дня рождения. Участница Сталинградской битвы, боев на Ступинской высоте и других исторических сражений ныне здравствует, в этом году ей исполнился 101 год.

Ступинская высота вместе с Мартьяновским (Пореченским) узлом сопротивления во время войны составляли сильно укрепленную систему немецкой обороны, прикрывавшую железную и шоссейную дороги, идущие на Невель, Великие Луки и Велиж.

В период с 25 ноября по 24 декабря 1942 года за этот бастион, контролирующий на многие километры всю прилегающую местность, велись ожесточенные бои. В них принимали участие воины 80-го стрелкового полка танковой дивизии, 184-й танковой дивизии, 112-го артиллерийского полка, 28-й стрелковой дивизии, 400-го стрелкового танкового полка, 90-го полка штурмовой авиации и многие другие, сложившие свои головы, как указано в похоронках, на южных, северных, северо-западных скатах Ступинской высоты и на опушках леса. По официальным данным, в этих местах погибли более 2 тысяч советских солдат.

8 мая 1975 года, к 30-летию со дня Победы, здесь была установлена памятная плита, надпись на которой гласит: "Воинам 28 Невельской Краснознамённой дивизии, проявившим мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при овладении Ступинско-Пореченским узлом сопротивления в декабре 1942 года". 7 мая 2001 года состоялось торжественное открытие воинского мемориала «Ступинская высота», установлен танк Т-34 и произведено захоронение останков воинов, погибших с 1942 по 1944 годы на территории Великолукского и Новосокольнического районов.

В настоящее время на Ступинской высоте продолжают захоранивать останки бойцов, найденные поисковиками, ежегодно там проходят памятные мероприятия. Буквально на днях состоялось закрытие весенней «Вахты памяти», организованной отрядом «Штурм», который входит в состав «Поискового движения России» и Российского военно-исторического общества.

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Для выставки в Полибино поисковики предоставили фотографии и находки с мест раскопок прошлых лет. «Штурм» регулярно наполняет экспонатами музей поискового движения, созданный на базе школы № 9 по инициативе поисковиков в сотрудничестве с руководством учреждения, а также организует временные передвижные выставки, с которыми посещает учреждения образования и культуры. На летний период часть экспонатов передали в музей-усадьбу Софьи Ковалевской.

Это вещи, найденные поисковиками в Великолукском, Невельском и Локнянском районах. На многих из них виднеется земля, глина, некоторые повреждены огнём. В витринах можно увидеть предметы быта - расчески, ложки, зубные щётки, кружки. По соседству располагаются другие спутники фронтовой жизни - каски, медали, смертный медальон. На выставке представлен довольно редко встречающийся в экспозициях предмет - стальной нагрудник, который использовали штурмовые бригады, в том числе и те, которые сражались за Ступинскую высоту.

На штурм неприступного холма направлялись и штрафные батальоны, которым посвящена часть новой экспозиции в Полибино: посетители могут прочитать строки из произведений Владимира Высоцкого, увидеть кадры из сериала «Штрафбат» и многое другое.

«Звонок из окопа»

Ещё одним партнером выставки в музее-усадьбе С. В. Ковалевской стал военно-патриотический клуб «Диорама» - первичная организация ДОСААФ России Псковской области. Клуб предоставил 36 моделей военной техники периода Великой Отечественной войны, которые разместились в основном зале выставки. В четырех вертикальных витринах можно увидеть копии самолётов, танков, самоходных установок, элементы диорам и другие экспонаты, в том числе связанные с великолукской землей. Например, модель истребителя И-16 (легендарный «ишачок»), на котором воевал Герой Советского Союза Петр Харитонов, совершивший свой подвиг в небе над Псковом. Рядом с его портретом размещено фото ещё одного Героя Советского Союза - Александра Попова, имя которого носит школа № 6 в Великих Луках. Он летал на таком же самолете и пал смертью храбрых 3 сентября 1941 года, направив горящую машину на группу танков противника.

Также на выставке представлены различные модели танков, в том числе Т-34 «Смелый», поднятого в 2009 году из новосокольнического болота.

Есть образцы техники 1941 года, которые были на вооружении 48-й танковой дивизии, встречавшей фашистов на подступах к Великим Лукам. Одним из организаторов героической обороны города был командир этой дивизии Дмитрий Яковлев.

Ещё одна известная на юге области личность - Вячеслав Малышев, выпускник Великолукского железнодорожного техникума. В 1941-1945-м годах он занимал пост народного комиссара танковой промышленности, благодаря ему в годы Великой Отечественной войны было налажено производство танков.

«Мы должны помнить о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны на полях сражений, кто умер от ран после, кто вносил свой вклад в восстановление городов, сел, деревень», - подчеркнула Светлана Белюкова.

Работе поискового отряда «Штурм» и клуба «Диорама» посвящена отдельная выставочная витрина «И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят». По соседству размещены стенды с не менее звучными названиями: «Мы не умели воевать, мы только победить сумели», «Письмо-треугольник. Звонок из окопа». В последнем можно узнать, что писали люди, находящиеся в тяжелейших условиях фронта, - в большинстве случаев, они тревожились за родных в тылу. Каждый воевал не только на высокие идеи, но и за свою семью.

Витрину, посвященную фронтовым письмам, помогла подготовить Марина Жесткова, руководитель музея истории школы № 16 города Великие Луки. Коллектив и педагоги учреждения под руководством директора Юлии Егоровой принимали активное участие в создании выставки.

Также помощь в создании экспозиции оказали представители Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского. Один из докладов на научно-практической конференции «За каждой спиною был свой Сталинград», которая состоялась в Великих Луках 24 апреля, был посвящен редким книгам о Великой Ответственной войне. Его представила сотрудница библиотеки Ирина Крикунова. Сотрудники музея-усадьбы С. В. Ковалевской заинтересовались докладом, договорились с ЦГБ о сотрудничестве, и сегодня на выставке в Полибино можно увидеть книги из фонда редкой и ценной литературы. Это издание 1944 года, выпущенное в первую годовщину освобождения Ржева, и руководство по эксплуатации танка Т-34 того же года выпуска.

Пробудить чувства

Выставку «На земле, опалённой войной» дополнила графика самодеятельного художника Игнатия Чапкина, более 100 работ которого сегодня хранятся в Литературно-художественном музее имени писателя И. Васильева в деревне Борки Великолукского района. В прошлом году директор учреждения Ольга Андреевская откликнулась на предложение поучаствовать в выставке «Ковалевская и космос» в Полибино, а на этот раз предоставила 16 линогравюр не тему Великой Отечественной войны.

Экспозицию назвали «Крик земли», она объединяет линогравюры с автографами художника и написанными его рукой названиями, которые говорят сами за себя. В одной части выставки можно увидеть работы «Освоение», «Семечки», «Земля людей», «Посев», «Прокати, Петруша», рассказывающие про мирную жизнь. Но в один момент в неё ворвалось страшное слово «война», и далее полотна становятся более напряжёнными и тревожными: «Крик», «Саласпилс», «Хатынь», «Евросима», «Матери мира против». Завершает экспозицию картина «Живые, пойте о нас».

Именно эти слова стали лейтмотивом открытия выставки, творческим подарком к которому стало выступление учащегося школы № 16 Тимура Никитина. Молодой человек исполнил популярную советскую композицию «Смуглянка», которая была написана ещё в довоенные годы и до сих пор звучит в каждую годовщину Победы, в том числе и на великолукской земле.

«Великолукская наступательная операция вошла в летопись Великой Отечественной войны как Малый Сталинград. Наш музей, единственный в мире музей-усадьба С. В. Ковалевской, находится в глубинке, в Полибино, где нет других учреждений культуры. Здесь живёт более 300 жителей, и мы решили, что эта территория обязательно должна участвовать в праздновании юбилея Великой Победы. Наша выставка призвана пробудить ваши чувства, тогда и разум захочет познать», - обратилась к собравшимся методист музея Зоя Фёдорова.

В завершение мероприятия она познакомила гостей с витриной под названием «Небезымянные высоты» и рассказала о Погонялинской (Шутовской) высоте, которая расположена в 500 метрах от музея-усадьбы, на окраине деревни Полибино.

В ноябре 1942 года на высоте 178.3 у деревни Погонялино группа бойцов под командованием капитана Алексея Шутова отбивала многократные атаки превосходящих по численности немцев. Когда положение стало безвыходным, защитники высоты приняли решение вызвать огонь артиллерии на себя и погибли вместе с наступающими немцами. Чудом остался жив только один человек, раненый и контуженый командир пулеметного взвода старшина С. Н. Герасимов. Позже он рассказал о подвиге погибших однополчан. Алексей Шутов был посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени. Впоследствии ветераны 28-й стрелковой дивизии установили мемориальную плиту, надпись на которой гласит: «Здесь капитан А. К. Шутов и его бойцы в ноябре 1942 года стояли насмерть против немецко-фашистских захватчиков. От земляков Коми АССР. Май 1990 г.».

Погибшие на этой высоте покоятся на братском кладбище в деревне Полибино, в трёх километрах от места подвига. Посещение этого мемориала и захоронения на Ступинской высоте стало завершающим пунктом программы. Гости музея-усадьбы возложили цветы и почтили память героев, погибших на полях сражений.

Выставка «На земле, опалённой войной» будет работать до 1 октября. Все посетители музея-усадьбы С. В, Ковалевской могут ознакомиться с экспозицией в рамках единого билета, а также в ходе ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая. Выставка «На земле, опалённой войной» будет работать до 1 октября. Все посетители музея-усадьбы С. В, Ковалевской могут ознакомиться с экспозицией в рамках единого билета, а также в ходе ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая.

В предстоящие праздничные дни ожидается прибытие в Полибино организованных групп от турфирм, в связи с чем индивидуальных посетителей просят придерживаться графика сборных экскурсий или сообщить заранее о своём приезде по телефону: 8(81153)29523 или электронной почте: korvin.49@mail.ru.

График мероприятий на ближайшие выходные:

8 мая 12:00 - сборная экскурсия по выставке «На земле, опалённой войной», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

10 мая 14:30 - сборная экскурсия по экспозиции «Жизнь и деятельность С.В.Ковалевской».

Ульяна Лаблюк