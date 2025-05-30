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Культура

В «Михайловском» открыли Академию Лукоморья

01.06.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл детский интернет-клуб «УчиКот, или Академия Лукоморья».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новый интернет-проект развёрнут в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши дети, самая любимая и самая строгая музейная аудитория. Они — наше будущее, и от нас, от взрослых, зависит, какими они вырастут, — анонсируют работу нового сообщества авторы проекта, обещая для юных гостей увлекательное путешествие по заповедному Михайловскому вместе с пушкинским котом учёным. — Квесты, конкурсы, викторины, творческие мастер-классы и много других интересных занятий — вместе мы постараемся провести летние каникулы интересно и весело!»

В первом же посте подписчики и гости странички могут познакомиться с персонажем, от имени которого будут вестись клубные записи — с котом Мурлыкой, у которого очень интересная родословная. По одной линии он происходит от Кота Учёного, которого Пушкин встречал в сказочной стране Лукоморье, по другой — от Котофея Ивановича, героя русских народных сказок, а ещё находится в родстве с котом Базилио и эрмитажными котами, которые также как и пушкиногорский Мурлыка, служат культуре. Сфотографирован новый михайловский персонаж в интерьерах уникального выставочного пространства «Эмоции природы, природа эмоций…», которое работает в музее уже почти год и неизменно вызывает восторги у потенциальных друзей «УчиКота» — детей, которые попадают в эту экспозицию.

Интересно, что менее чем за час после того, как в официальном сообществе Пушкинского Заповедника в социальной сети была опубликована новость об открытии «Академии…», подписчиками нового сообщества стали более сорока человек, что говорит не только о популярности паблика «Михайловского», но и о востребованности подобного детского контента во Всемирной паутине.

Добавим, что в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» активно работают с детской аудиторией. Здесь разработаны многочисленные экскурсии, занятия и игровые программы для дошкольников и школьников. Кроме того, большой популярностью у жителей региона пользуются детские объединения при музее: Студия эстетического развития детей (создана в 2017 году) и театральная студия «Лукоморье» (организована в 2023 году). Эти объединения музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми.

Источник: Псковская Лента Новостей
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