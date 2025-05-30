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«Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта? ВИДЕО

06.06.2025 16:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Псковской области разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В день рождения великого поэта Александра Пушкина гостями студии стали псковские поэты и музыканты Игорь Константинов и Алена Любина.

Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, когда не стоит слушать мнение зрителей, что является табу в творчестве и какая валюта самая ценная для современного поэта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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