Культура

От рецепта лучшей французской водки до слишком льстивых портретов: сдана в печать новая «Михайловская пушкиниана»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершают работу над новым, 107-м выпуском научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция цветного офорта Виталия Губарева «Тригорское» (2012) из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», новый сборник называется «Метелям не задуть свечу». Это завершающая строка известного стихотворения «Пусть нас увидят без возни...» («Пока в России Пушкин длится / Метелям не задуть свечу») российского поэта-фронтовика, одного из крупнейших литераторов второй половины ХХ века Давида Самойлова. Именно так были названы и XXVIII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко, которые состоялись в «Михайловском» нынешней зимой и, как и многие другие события 2025 года, прошли под знаком 200-летия со времени пребывания Пушкина в так называемой северной ссылке в псковском родовом имении, а также 80-летия Великой Победы, после которой развитие страны, в целом, и музея, в частности, получило новый импульс. Статьи и заметки, подготовленные по итогам этих чтений, и составили первый, основной раздел нового сборника, пояснили в Пушкинском заповеднике.

В музее особо подчеркнули, что этот раздел сборника вводит в научный оборот большой массив информации — вновь обнаруженные сведения из ряда документов, хранящихся в государственных и частых архивах. Так, в публикации «Изгнанные из парадиза» (автор — Маргарита Агеева, Санкт-Петербург) можно найти обширные фрагменты ранее не публиковавшихся писем и записок из архива семьи Гейченко, более чем красноречиво рассказывающие об отдельных страницах из жизни легендарного хранителя и его близких в 1941—1943 годы. Впервые в новой книге можно прочесть и о другом хранителе псковских пушкинских мест — Петре Волкове, директоре Государственного заповедника «Пушкинский уголок» с марта 1928-го по сентябрь 1930 года. До недавнего времени в «Михайловском» не знали о Волкове практически ничего, даже имени и отчества, — отмечает автор публикации, руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова.

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Весьма и весьма значительный пласт вновь выявленных сведений представлен в публикации «К истории Тригорского: Вындомские и их недвижимость во второй половине XVIII века. По документам Государственного архива Псковской области». Научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина впервые публикует некоторые материалы из истории Тригорского. Бумаги о Вындомских и их владениях во второй половине XVIII века были обнаружены в Государственном архиве Псковской области, в деле с досадной ошибкой в заглавии, из-за чего оставались не востребованными вплоть до 2018 года. «Показательно, что в новую «Пушкиниану» вошёл и материал из архивов музея — статья 1981 года об имущественном положении А.М. Вындомского, отца П.А. Осиповой и основателя имения «Тригорское», — рассказывает редактор книги Ольга Бахтина. — Этот текст был написан Анатолием Давыдовым, в то время заведовавшим музеем-усадьбой «Тригорское», но особую актуальность обрёл именно сейчас. Причина тому — Концепция развития Пушкинского Заповедника на 2025—2037 годы, а конкретно — тот раздел документа, который предполагает воссоздание комплекса построек на фундаментах, сохранившихся в Тригорском, а также реэкспозицию библиотеки, начало которой положил именно Вындомский». Две эти публикации, добавили в музее, значительно расширяют уже имеющиеся представления об Александре Максимовиче Вындомском и как о писателе-любителе, который долгие годы был известен только как автор брошюры «Записка, каким образом сделать из простого горячего вина самую лучшую французскую водку…», и как о рачительном хозяине, и как о семьянине.

Портрет А.С. Пушкина работы П.И. Восновского (1899) из фондов «Михайловского»

Материалы, размещённые во втором разделе нового сборника, знакомят читателей с отдельными коллекциями и предметами из фондов музея. Одна из публикаций посвящена иконографии пушкинских мест, подготовлена по музейной коллекции почтовых карточек, изданных Обществом друзей Пушкинского заповедника в 1928 году (автор — Дарья Плотникова, главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника). Другая статья, подготовленная хранителем изобразительного искусства Пушкинского Заповедника Ольгой Сандалюк, повествует об иконографии самого Пушкина по его портретам из фондов заповедника. В первую очередь — по прижизненным изображениям поэта, о которых сам Пушкин писал: «В одной газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она меня глубоко тронула».

Всего в новый сборник вошла 21 публикация. Статьи и заметки подготовлены исследователями из обеих российских столиц, Пскова, Пушкинских Гор, Петергофа, Абрамцева (Московская область), Опочки и Великих Лук (Псковская область). Общий объём 107-й «Михайловской пушкинианы» — 18,5 печатного листа, или 296 страниц.

Бумажная версия сборника сегодня печатается в типографии «Псковское возрождение». Её тираж составит 150 экземпляров. Однако в электронном виде новый выпуск музейного научно-популярного издания, как и все другие, ему предшествовавшие, уже доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».