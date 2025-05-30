Культура

В «Михайловском» ждут первых летних доброхотов

Фронт работ для первых доброхотских отрядов наступившего лета готовят в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе заповедника со ссылкой на методиста по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежду Шабловскую, о намерении приехать в «Михайловское» волонтёрами в июне—августе текущего года на сегодняшний день сообщили девять отрядов из Москвы, Пскова, Набережных Челнов, посёлка Карсун Ульяновской области, других городов России. Большая часть из них — например, команда из столичного лицея «Вторая школа», «Союз друзей» из Перми или воспитанники лицея № 78 из Набережных Челнов — из числа «ветеранов» движения пушкинских доброхотов.

Доброхоты из физико-математической, имени А.С. Пушкина, пермской школы № 9 помогают чистить русло речки Луговки около музея «Водяная мельница в деревне Бугрово». Из архива службы информации «Михайловского».

По уже сложившейся традиции волонтёры активно помогают музейщикам выполнять сезонные хозяйственные работы, среди которых прополка травы на усадебных пешеходных дорожках, в цветниках и в ягодниках, полив растений, уборка сена, работа с горшками из-под рассады, уборка бытового мусора вдоль основных туристических маршрутов и валежника в Михайловских рощах, сбор смородины, проч., проч. Помимо собственно работы, на которую тратится около четырёх часов в день, школьники часто занимаются посильными научными исследованиями на территории музея, руководствуясь как своими учебными интересами, так и, по желанию, заданиями различных музейных служб. Также они устраивают внутри- и межотрядные спортивные и интеллектуальные турниры, занимаются художественным творчеством, дают спектакли и концерты, ходят на богатые музейные выставки и на специально подготовленные для них экскурсии, участвуют в других акциях и событиях, которые летом во множестве проводят музейщики «Михайловского».

Доброхот Аня Ходунова из Набережных Челнов. Из архива службы информации «Михайловского».

В Пушкинском заповеднике также напомнили, что волонтёрский сезон-2025 открылся ещё весной. В марте помогать музейщикам приезжали студенты ПсковГУ, а в мае — учащиеся и преподаватели Себежского специального учебного воспитательного учреждения закрытого типа. Так, доброхоты из Себежа высадили на Праздничной (Поэтической) поляне вблизи мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» 56 молодых деревьев — мемориальную берёзовую аллею к 80-летию Великой Победы.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что волонтёрские традиции в пушкинском Святогорье — давние. У истоков этого движения стоял легендарный директор и хранитель «Пушкинского уголка» Семён Гейченко, с чьей лёгкой руки добровольных помощников и стали называть старинным русским словом «доброхоты». Из доброхотов и нынешний директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич — он приезжал в Михайловское ещё будучи минским школьником. Движение получило широкое признание и не единожды руководители волонтёрских отрядов становились лауреатами престижной национальной премии «Хранители наследия».