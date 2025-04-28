Общество

Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» заложили берёзовую аллею к 80-летию Великой Победы.

Здесь и далее фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 56 молодых деревьев высадили на Праздничной (Поэтической) поляне вблизи мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Эти места, музей-заповедник и весь Пушкиногорский район в течение трёх лет, с 12 июля 1941-го по 12 июля 1944 года, находились под фашистской оккупацией, напомнили в заповеднике.

Выполнить закладку мемориальной аллеи сотрудникам «Михайловского» помогли давние помощники музея, доброхоты — учащиеся и преподаватели Себежского специального учебного воспитательного учреждения закрытого типа. Как рассказала главный хранитель лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, до начала работы музейщики, прежде всего, напомнили своим юным помощникам о том, насколько важное, символически значимое дело им предстоит выполнить. С другой стороны, молодым людям рассказали, как правильно выполнять посадку деревьев, чтобы саженцы прижились.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отметили, что волонтёров часто привлекают к посадкам деревьев на музейных территориях.