Культура

Литературный концерт «Подай костыль, Григорий…» даст в Пушкинском заповеднике актриса из Петербурга

Литературный концерт «Подай костыль, Григорий», или «Какое счастье, что у нас есть Пушкин!» даст в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева.

Анна Яковлева. Фото со страницы актрисы в социальной сети

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, актриса не впервые будет выступать в Пушкинском заповеднике. Она — активный участник проекта «Летние вечера в русской усадьбе», который вот уже много лет пользуется большой и заслуженной популярностью у гостей Святогорья. В разные годы в рамках этого проекта Анна Яковлева представляла в мемориальной усадьбе «Тригорское» камерные литературно-музыкальные спектакли. Так, например, композицию по повести Пушкина «Метель» она исполнила совместно с композитором и музыкантом Константином Шахановым, аккомпанировавшем актрисе на гуслях звончатых, окарине и флейте. Ещё один музыкально-литературный спектакль Анны Яковлевой назывался «Пиковая дама, или Цена одного rendez-vous» — по повести А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского; в Тригорском актриса играла его в ансамбле с солистом «Петербург-концерта» тенором Асланом Наметком, который в сопровождении пианистки Натальи Варламовой по ходу действия пел партию Германа. А в прошлом году цикл «Летних вечеров…» в Пушкинском заповеднике решено было начать моноспектаклем Анны Яковлевой «Дама с собачкой» по рассказу А. П. Чехова. В музее особо отметили, что выступления петербургской гостьи всегда на удивление точно попадают в атмосферу мемориальной усадьбы, все обитательницы которой в своё время были тайно или явно влюблены в ссыльного поэта. «Наверное, ещё и поэтому спектакли Анны Яковлевой неизменно тепло принимаются нашими гостями», — резюмировали в Пушкинском заповеднике.

Однако литературный концерт Анны Яковлевой «Подай костыль, Григорий…» на этот раз пройдёт не в Тригорском. Новое выступление актрисы в Пушкинском заповеднике включили в программу предстоящего Всероссийского фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец».

Литературный концерт «Подай костыль, Григорий», или «Какое счастье, что у нас есть Пушкин!» состоится на главной площадке фестиваля, в большом гумне «Пушкинской деревни» в музейном комплексе в деревне Бугрово, в ближайшую пятницу, 20 июня. Начнут его в 16.15.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» особо отметили, что вход на выступление Анны Яковлевой из северной столицы — свободный для всех желающих.