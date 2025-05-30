Культура

«Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на фестиваль «Бугровский гарнец»

Всероссийский фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» откроется в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уже на следующей неделе. Этот театральный праздник — новый проект пушкинского юбилейного, 2024 года. Этим летом Пушкинский Заповедник в партнёрстве с псковским Центром образовательных и культурных инициатив «Параллели» будет проводить «…Гарнец» уже во второй раз, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Название проекта выбрали, опираясь на «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Слово «гарнец» (горшок) по мнению великого лингвиста ведёт своё происхождение от глагола «горнýть, загребать». На Руси оно означало ещё и меру сыпучих тел, прежде всего — хлеба. Гарнец составлял «осьмую долю четверика», то есть около 3,3 литра. В пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. «Платой для бугровского мельника, во владениях которого проходит фестиваль, станут народные сказки, байки, присказки и другие фольклорные «зёрна», воплощённые в кукольные представления, театрализованные программы и спектакли», — рассказали в «Михайловском».

На сегодняшний день в качестве участников на «Бугровский гарнец» намерены прийти и приехать любительские театры и театры-студии из Псковской области (Локнянский, Новоржевский, Дедовичский, Невельский, Красногородский и Пушкиногорский районы), а также из Москвы и Подольска Московской области — всего 11 трупп общим числом более ста человек. Конкурсная программа нынешнего года пройдёт в двух номинациях: «Театральная постановка» и «Фольклорная программа. Народный театр».

«Для показа своих спектаклей и представлений актёры могли выбрать дом или двор мельника в его музейной усадьбе, или Зелёный театр с живописным видом на речку Луговку, мельницу и плотину, а то и большое гумно в типологическом псковском крестьянском подворье пушкинской поры — на территории музея «Пушкинская деревня», — рассказали в музее-заповеднике. — С 2006 года (то есть, со времени проведения первого театрального фестиваля «Затея сельской остроты» для актёров-любителей) в музее бытует шутка-присказка: «Постановили: на эти дни считать большое гумно Большим театром!»

В музее отметили и то, что участникам предстоящего фестиваля в Бугрово приходится особо учитывать, что все их постановки будут разворачиваться в интерьерах действующего музея. Отсюда требование: все театральные действия, оборудование и реквизит должны соответствовать требованиям пожарной и санитарной безопасности, а декорации, ко всему, должны быть технически автономными при монтировке.

фестиваля «Бугровский гарнец» — 2025 расписаны на два дня: 19 и 20 июня. Вход на спектакли — свободный для всех желающих.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» добавили, что по традиции специально для участников фестиваля подготовлена гостевая культурно-просветительская программа. В этом году это экскурсии по Пскову и Пушкинскому Заповеднику, а также интерактивная программа «Май 1945-го года» — историческая реконструкция Дня Победы в Пушкиногорье, многое другое.