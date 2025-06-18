Культура

«Солнышки» из пушкиногорской школы побывали на музейном занятии в «Михайловском». ФОТО

Сегодня, 18 июня, гостями Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» стали дети, которые проводят свои каникулы в летнем лагере «Солнышко» при пушкиногорской средней школе имени А.С. Пушкина.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ребят познакомили с недавно открытой в «Михайловском» выставкой «Вослед Пушкину», а затем провели для них занятие «Жили-были деньги».

«Школьникам рассказали об истории денег, в одном из выставочных залов показали старинные, XIX века, мужские и женские кошельки. А после ребята, используя элементы техники «декупаж», своими руками изготовили копилку для своих сбережений», — рассказали в Пушкинском Заповеднике.

Вместе с музейными педагогами занятие для пушкиногорских школьников вёл новый сказочный персонаж — кот Мурлыка из детского интернет-клуба «УчиКот, или Академия Лукоморья», добавили в «Михайловском».