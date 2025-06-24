Культура

Три картины пополнили собрание современной живописи музея-заповедника «Михайловское». ФОТО

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершила работу выставка «Юрий Ерышев. Гений Пушкина всегда со мной», подготовленная к 75-летию художника из Великого Новгорода, давно и плодотворно сотрудничающего с музеем.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, по окончании выставки мастер передал в фонды музея три своих картины: «Пушкин на берегу озера Кучане» (2024), «Солнечные пятна на деревьях» (вид музея-усадьбы «Михайловское», 2020) и «Савкина горка. Краски осени» (2019). Эти работы, отметили в «Михайловском», отмечены особой, светлой и очень личной интонацией, присущей многочисленным пушкинским, пушкиногорским работам Юрия Ерышева. Предполагается, что картины новгородского живописца будут представлены в тех или иных выставочных проектах, которые во множестве, до сорока в год, разрабатывают и претворяют в жизнь в музее-заповеднике.

Напомним, что Юрий Ерышев — выпускник знаменитой ленинградской «Репинки». Историки искусства не раз отмечали, что уже в 1970—1980-е годы он был широко известен как портретист, во многих своих приёмах следовавший традициям старых мастеров; к тому же академическая выучка часто позволяла ему решать сложные композиционные задачи. Однако со временем Юрий Ерышев отошёл от академической манеры, обратившись к европейскому искусству начала XX века и русскому авангарду, особенно к творчеству Аристарха Лентулова. В активе новгородского художника — участие во многих и многих сборных и тематических выставках и, кроме того, более десяти персональных показов, как по России, так и за рубежом. Его полотна сегодня хранятся в фондах Новгородского государственного музея-заповедника, Новгородского музея художественной культуры, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея города Уотфорда (Англия), Картинной галереи Полоцка (Белоруссия), в других государственных и частных собраниях в России, в Австралии, в Англии, в Германии, в Дании, в Израиле, в Китае, в Норвегии, в США, в Швеции, в Шотландии.