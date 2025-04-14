Культура

«Михайловское» представляет художника, проследовавшего от академической живописи к авангарду

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 18 апреля, откроют для посетителей выставку живописи «Юрий Ерышев. «Гений Пушкина всегда со мной» — к 75-летию художника из Великого Новгорода.

Юрий Ерышев. Горбатый мостик в Михайловском (2022). Репродукция предоставлена Пушкинским заповедником

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, развёрнутую в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), включили 53 холста из собрания автора. Это виды Пушкиногорья, запечатлённые относительно недавно, в период с 2017-го до 2024 года, а также архитектурные пейзажи, которые знакомят зрителя с достопримечательностями Новгородской земли — работы, выполненные чуть раньше, в 2009—2019 годы.

В музее рассказали, что Юрий Ерышев — выпускник знаменитой ленинградской «Репинки». Историки искусства не раз отмечали, что уже в 1970—1980-е годы он был широко известен как портретист, во многих своих приёмах следовавший традициям старых мастеров; к тому же академическая выучка часто позволяла ему решать сложные композиционные задачи. Однако со временем Юрий Ерышев отошёл от академической манеры, обратившись к европейскому искусству начала XX века и русскому авангарду, особенно к творчеству Аристарха Лентулова.

В «Михайловском» особо отметили, что в активе новгородского художника — участие во многих и многих сборных и тематических выставках и, кроме того, более десяти персональных показов, как по России, так и за рубежом. Много лет мастер занимается преподавательской работой. В начале века он вёл классы живописи и рисунка в Новгородском колледже искусств имени С.В. Рахманинова. А своим любимым детищем — созданной в 1986 году художественной «Студией на Красной» при Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого — руководит и по сегодняшний день, то есть, бессменно почти сорок лет.

Юрий Ерышев на пленэре в мемориальной усадьбе «Михайловское». Фото: Пушкинский заповедник

Юрий Ерышев — частый гость в Святогорье. Он бывал здесь в составе большого десанта художников из города на Волхове: принимал участие в пленэре «Пушкиногорье», который в течение нескольких лет в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» проводили специально для профессиональных живописцев и графиков. С тех пор в фондах Пушкинского заповедника хранится несколько работ Юрия Ерышева — как и в Новгородском государственном музее-заповеднике, в Новгородском музее художественной культуры, в музее города Уотфорда (графство Хартфордшир, Соединённое Королевство), в Музее истории Санкт-Петербурга, в картинной галере Полоцка (Республика Беларусь), в других государственных и частных собраниях изобразительного искусства в России, в Австралии, в Англии, в Германии, в Дании, в Израиле, в Китае, в Норвегии, в США, в Швеции, в Шотландии.

Не единожды Юрий Ерышев привозил в полюбившиеся ему псковские пушкинские места «Михайловское» и своих студийцев.

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В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» уточнили, что новую выставку «Юрий Ерышев. «Гений Пушкина всегда со мной», к 75-летию художника будет работать в течение двух месяцев, вплоть до 18 июня. Таким образом, познакомиться с ней при желании смогут многочисленные гости и участники LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры).

На торжественное открытие нового выставочного проекта завтра, 18 апреля, жителей и гостей региона в музее ждут к 15.00.