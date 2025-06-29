Культура

Выставка японской гравюры «Картины изменчивого мира...» в Пскове продлена до конца лета

Выставочный проект «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» продолжит свою работу в Псковском музее-заповеднике до конца лета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Во Дворе Постникова гостей ждут уникальные японские гравюры XVIII–XIX веков. Работы признанных мастеров жанра укиё-э позволят всесторонне познакомиться с культурой страны, отгородившейся от всего мира более чем на 200 лет.

А для тех, кто захочет унести с собой после посещения Двора Постникова частичку Японии, Псковский музей-заповедник подготовил серию открыток по мотивам самых интересных и запоминающихся гравюр с выставки. Каждый экземпляр сопровождается текстом о художественном произведении с историей его создания.